Apple вернула статус самой дорогой компании в мире

Apple вновь стала самой дорогой публичной компанией в мире, обойдя Nvidia по рыночной капитализации. По итогам торгов акции производителя iPhone выросли на два процента, приблизив стоимость компании к отметке пять триллионов долларов.

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Капитализация Nvidia снизилась на пять процентов — до 4,77 триллиона долларов. Как пишет Business Insider, падение произошло после сообщений о выделении компании 250 миллиардов долларов на центры обработки данных OpenAI. Издание отмечает, что инвесторы все осторожнее относятся к крупным расходам на проекты в сфере искусственного интеллекта.

С начала 2026 года акции Apple прибавили 26 процентов, тогда как бумаги Nvidia выросли лишь на шесть процентов. При этом акции Tesla, Microsoft и Meta* с начала года снизились.

По оценке Business Insider, Apple может выиграть от перетока капитала инвесторов, несмотря на прежнюю критику компании из-за недостаточного внимания к развитию технологий искусственного интеллекта.

25 июня Apple повысила цены на компьютеры и планшеты MacBook Neo, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Air и iPad Pro, а также шлем Vision Pro, колонки HomePod и HomePod mini и приставку Apple TV. В частности, MacBook Neo, который представили в марте, подорожал с 599 (45 тысяч рублей — прим. «ВМ») до 699 долларов (53 тысячи рублей — прим. «ВМ»).

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