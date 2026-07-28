Johnson&Johnson заплатит $5,5 млрд по искам о присыпке с тальком

Американская компания Johnson&Johnson заявила о готовности выплатить $5,5 млрд по искам в США, инициаторы которых утверждают, что детская присыпка и другие продукты компании с тальком могли вызывать рак яичников.

"Компания обязуется выплатить $5,5 млрд, первый платеж в размере не более $3 млрд будет проведен в 2027 году, дополнительных выплат до 2028 года не предусмотрено", - говорится в сообщении компании.

Речь идет о 76 тыс. исков. В 2023 году компания уже отказалась от продажи детской присыпки с тальком по всему миру. При этом Johnson&Johnson заявляет, что исследования доказали безопасность талька.