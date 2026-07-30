«Почта России» сообщила о прибыли

Выручка Почты России в январе-июне выросла год к году на 2,8 процента, до 108,2 миллиарда рублей, а валовая прибыль достигла 8 миллиардов рублей после убытка в первом полугодии 2025-го в 0,7 миллиарда. Об этом говорится в пресс-релизе госкомпании, поступившем «Ленте.ру».

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«Компания перешагнула цифровой экватор: уже более 53 процентов услуг доступно на диджитал-витринах, к концу I полугодия 2026 года более 54 процентов писем отправлялось через электронную почтовую систему», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доставка корреспонденции в электронном и гибридном формате принесла предприятию за отчетный период 14,9 миллиарда рублей, а в рамках продолжения реализации программы повышения эффективности операционные расходы снизились на 4,4 миллиарда, или на 4 процента год к году.

«Мы планомерно и устойчиво улучшаем финансовый результат компании благодаря ускоренному развитию современных коммерческих направлений, за счет которых фактически субсидируются социальные услуги "Почты России"», — подчеркнул гендиректор компании Михаил Волков.

По итогам всего 2025 года «Почта России» столкнулась с падением выручки на 1,8 процента, до 215 миллиардов рублей, и валовой прибыли на 12 процентов, до 8,1 миллиарда рублей. Тем временем, власти продолжают искать способ поддержать компанию и готовят новые предложения на это счет.