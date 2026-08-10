Количество операторов АЗС в России снизилось

Численность организаций, занимающихся розничной продажей топлива на АЗС, к концу июня 2026 года составила 9186 единиц, сообщают Ведомости. Согласно сведениям сервиса Контур. Фокус, данный показатель сократился примерно на 2% относительно начала текущего года. За прошедшие шесть месяцев в стране было ликвидировано 628 компаний, в то время как регистрацию прошли только 404 новые структуры. Аналогичная негативная динамика зафиксирована и в сегменте оптовой торговли нефтепродуктами, где число участников рынка уменьшилось на 2% до 20 792 организаций.

Снижение количества игроков эксперты связывают с падением доходности бизнеса из-за роста оптовых цен и сокращения предложения на биржевых торгах**. По оценкам экспертов, чистая маржа* при реализации бензина Аи-92 на заправках к концу июля упала до 3,6 ₽ за литр против 6,1 ₽ в начале года. Объем биржевых продаж бензина за отчетный период сократился на 19% в годовом выражении, составив 4,92 млн тонн. Для стабилизации ситуации власти временно ограничивали экспорт и корректировали нормативы продаж топлива на биржевых площадках.

Общее количество заправочных станций в России, включая газовые и модульные объекты, также продемонстрировало снижение. По информации компании ОМТ консалт, к концу июля их число уменьшилось на 1% и составило 28 054 единицы. Эксперты отмечают, что текущая ситуация на рынке обусловлена изменениями в логистике и повреждениями инфраструктуры некоторых нефтеперерабатывающих заводов, что привело к временному снижению производства моторного топлива.

*Чистая маржа — это разница между выручкой от продажи товара и всеми затратами на его приобретение, логистику и реализацию. В контексте АЗС она показывает, сколько прибыли получает владелец с каждого проданного литра топлива после уплаты налогов и операционных расходов.

**Биржевые торги — это процесс организованной продажи топлива через специальную площадку (биржу), где цена формируется на основе реального спроса и предложения. Заправки закупают там оптовые партии бензина, и если предложение на бирже падает, цены для АЗС растут, что снижает их прибыльность.