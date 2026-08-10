Банк России выпустил рекомендации по поддержке пострадавшего от атак ВСУ бизнеса

Банк России рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, которые пострадали от терактов против логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений. Об этом говорится в информационном письме на сайте ЦБ.

В Банке России сообщили, что представители малых и средних предприятий, пострадавших от атак ВСУ, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Регулятор призвал кредиторов идти навстречу заявителям независимо от того, имеют ли они право на кредитные каникулы в силу закона, и рассматривать реструктуризацию как одну из мер поддержки бизнеса. Также кредиторов призвали воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи и не требовать досрочного погашения кредитов. При изменении условий кредитных договоров рекомендуется оперативно направить заемщику уточненную информацию.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что в стране прорабатываются меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак ВСУ. По его словам, первоочередная задача — это обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям, а также оказать помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности.

Ранее основательница Wildberries рассказала о мерах поддержки продавцов после атак на склады.