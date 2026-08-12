Остановка работы завода «Запорожсталь» в подконтрольном Киеву Запорожье станет для Украины критическим обстоятельством. Об этом заявил в Max председатель законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

«Для экономики Украины и страны в целом это имеет критическое значение. "Запорожсталь" была последним крупным металлургическим комбинатом, продолжавшим работу на подконтрольной Киеву территории», — написал он.

Емельяненко подчеркнул, что речь идет не о временной приостановке работы, а о фактическом уничтожении производственных мощностей, поскольку были разрушены доменные печи, составлявшие основу предприятия. В связи с этим без работы остаются смежные заводы, транспортные узлы, сервисные службы и обслуживающие цеха, пояснил депутат.

Как отметил парламентарий, можно наблюдать «окончательный закат тяжелой промышленности в этом секторе», поскольку Украина утратила «индустриальный потенциал, на котором десятилетиями держалась экономика» страны.

Емельяненко также добавил, что Киев совместно с Западом превратил завод «Запорожсталь», являвшийся, по его словам, «символом индустриальной мощи», в инструмент милитаризации.

«Их истинная цель — методичное уничтожение народного хозяйства и людей, превращение Украины в безжизненный геополитический плацдарм», — указал председатель заксобрания.

Ранее сообщалось, что состояние энергетической инфраструктуры Украины к середине 2026 года можно оценить как хронически дефицитное. Располагаемая мощность энергосистемы в настоящее время составляет порядка 11-12 ГВт при потребности в 18-19 ГВт в отопительный период.