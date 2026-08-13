IPO Anthropic может превзойти размещение SpaceX

Инвесторы Anthropic рассчитывают на размещение акций разработчика ИИ на бирже в октябре с оценкой не менее $2 трлн, пишет Financial Times. Дебют может стать крупнейшим IPO в истории и превзойти июньский листинг SpaceX ($1,77 трлн).

Газета со ссылкой на источники пишет, что стремительно растущая выручка позволит Antropic более чем удвоить текущую оценку к моменту листинга. Разработчик чат-бота Claude может показать годовую выручку в диапазоне от $100 млрд до $120 млрд уже к концу этого года, что означает 10-кратный рост с начала 2026-го.

Один из инвесторов рассказал FT, что при росте на 800% в год компания могла бы торговаться по мультипликатору в 30 раз к выручке даже по самым консервативным оценкам, что дало бы капитализацию примерно в $3 трлн. Для сравнения – бенефициары бума ИИ Palantir и Nebius торгуются с мультипликаторами примерно равными 55 P/S.

При этом компания сталкивается с растущими рисками – усилением конкуренции с китайскими разработчиками, давлением регуляторов и конфликтом с властями США. В июне этого года Anthropic была вынуждена временно приостановить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 из-за экспортных ограничений Министерства торговли США, что напугало часть клиентов.

Оценка Anthropic обогнала OpenAI впервые в мае, достигнув $965 млрд с учетом новых инвестиций. В 2026 году в компанию вложили почти $100 млрд.