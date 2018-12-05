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Китай начал борьбу с подделками 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: Reuters
Китай объявил о введении 38 новых наказаний за кражу интеллектуальной собственности, сообщает Bloomberg.
Новость о том, что утвержден новый документ, вводящий дополнительную ответственность за подобные нарушения, появилась через несколько дней после того, как председатель КНР Си Цзиньпин пообещал на встрече с президентом США Дональдом Трампом разрешить его «разумные опасения» из-за сложившийся в Китае практики заимствования объектов интеллектуальной собственности. Эта проблема — одна из ключевых в торговом конфликте Пекина с Вашингтоном.
Белый дом сообщил по результатам встречи глав государств, что стороны договорились о приостановлении действия тарифов на срок не менее 90 дней. За это время планируется разобрать конкретные жалобы США.
В конце сентября Трамп заявил, что торговое представительство США пришло к выводу, что Китай участвует в недобросовестной политике по отношению к Соединенным Штатам в области технологий и интеллектуальной собственности. Пекин заявил, что обвинение в поддержке китайским правительством воровства торговых знаков и технологий основано на слухах.
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