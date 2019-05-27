США отказались мириться с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не готов заключить торговую сделку с Пекином. Об этом он сообщил в ходе визита в Японию, пишет Bloomberg.

«Я думаю, они [китайцы], вероятно, хотели бы заключить сделку на тех условиях, которые предлагали до того, как они решили пересмотреть их. Они хотели бы заключить сделку, но мы не готовы пойти на это», — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что пошлины, введенные США в отношении китайского импорта, могут «очень существенно, очень легко вырасти».

В то же время Трамп выразил уверенность, что в конечном итоге Вашингтону и Пекину удастся договориться.

«Я думаю, что когда-нибудь в будущем Китай и США заключат отличную торговую сделку, и мы с нетерпением ждем этого», — сказал он.

Новый виток торгового противостояния США и Китая произошел в мае 2019 года, когда Вашингтон после неудачных переговоров с Пекином ввел повышенные пошлины на китайский импорт. Они коснулись товаров на 200 миллиардов долларов. Помимо этого Трамп поручил начать процесс повышения пошлин на китайскую продукцию еще на 300 миллиардов. Китайская сторона в ответ ввела собственные ограничения в отношении американского импорта на 60 миллиардов долларов.

После введения тарифов Трамп также объявил в стране чрезвычайное положение для защиты американских коммуникационных сетей. В рамках этого китайский производитель смартфонов Huawei попал в черный список компаний, которые могут сотрудничать с китайским бизнесом только при наличии специальной лицензии. Компании предоставили отсрочку на три месяца. Китай пригрозил ответить на этот шаг с американской стороны своими собственными мерами.