Ещё
Лидер КНР не видит победителей в торговых войнах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Раскрыты пути контрабанды "санкционки" в РФ
Раскрыты пути контрабанды "санкционки" в РФ
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.15
75.11
75.30
Прогноз
19.11 – 26.11
$
66.75
75.51
Индексы и котировки Brent
67.10
+0.00 Золото
1221.14
–0.06 РТС
1134.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.11
1.1416
+0.0019
04.11
1.1397
15.11
11.11
06.11

Лидер КНР не видит победителей в торговых войнах 

Российская Газета + ещё 12 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В войнах не бывает победителей, заявил на 26-м саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее председатель КНР Си Цзиньпин.
"История доказала, что конфронтация, вне зависимости от того, холодная это война, горячая или торговая война, победителей в ней не будет", — особо отметил китайский лидер.
По его словам, не существует таких проблем, которые страны не смогли бы решить путем диалога и консультаций.
Между тем президент США Дональд Трамп сигнализировал о планах прекратить торговую войну с Китаем, утверждает деловое издание Bloomberg со ссылкой на четыре источника.
Якобы президент США готов обсудить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, который пройдет 30 ноября-1 декабря. Такое решение глава Белого дома принял после телефонного разговора с китайским лидером в четверг. В продолжение беседы Дональд Трамп дал указание чиновникам разработать условия потенциальной сделки.
Напомним, торговая война между Китаем и США началась 6 июля 2018 года после вступления в силу взаимных повышенных таможенных пошлины. США ввели пошлину в 25 процентов на импорт 818 наименований китайских товаров на общую сумму в 34 миллиарда долларов в год. Со своей стороны, Пекин ввел пошлину в 25 процентов на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10 процентов на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в год. Соответственно, Китай ввел пошлины на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.
Российская Газета: последние новости
Россия продолжила сбрасывать "длинные" казначейские облигации США Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций Путин прокомментировал ситуацию вокруг форума в Давосе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взялись за старое: Россия покупает бумаги США21
С поставками по «Северному потоку» возникли перебои16
Карты «Мир» оказались под угрозой санкций323
Лавров рассказал о новом маршруте «Турецкого потока»104
Рубль отвязался от нефти: падение будет страшным
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
01:07
Доллар взлетит после нового года
Рынки
00:46
Лавров рассказал о новом маршруте «Турецкого потока»
Экономика Компании
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:00
Россияне приготовились к безрадостному будущему
Экономика
03:37
Фунт рухнул из-за ситуации в Великобритании
Рынки Экономика
00:31
Недешевые слабости: как воруют деньги с карт
Личный счет Статьи
00:47
Цены на молоко могут рухнуть без «Меркурия»
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение