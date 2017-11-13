МВФ: рост в Европе помог мировой экономике

Прогнозируя рост в регионе на 2,4% в этом году по сравнению с 1,7% в 2016 году, МВФ отметил, что улучшение перспектив стало основной причиной октябрьского повышения прогноза для мировой экономики. Фонд также сообщил, что разница в темпах роста 19 стран еврозоны является минимальной за почти два десятилетия.

"Это восстановление во многих странах Европы в настоящее время все более укрепляется и усиливается", — заявил заместитель директора европейского департамента МВФ Йорг Декрессен на презентации доклада об экономике региона, опубликованного в понедельник.

Несколько лет беспрецедентного монетарного стимулирования помогли снизить безработицу в регионе и укрепить личное потребление. Однако МВФ предупреждает, что "устойчивость отскока остается под вопросом" в долгосрочной перспективе на фоне неблагоприятных демографических тенденций и умеренной производительности.

Тем не менее в краткосрочной перспективе существуют риски повышения прогноза, сказал Декрессен.

"Может наблюдаться более сильное восстановление во всем мире, но также возможен и более сильный рост внутреннего спроса в Европе, особенно в тех странах Восточной Европы, где мы наблюдаем все более быстрый рост заработной платы", — пояснил он.

Более высокий спрос в Европе уже стимулирует мировую торговлю. По данным МВФ, вклад Европы в рост глобального импорта товаров в 2016-2017 гг. аналогичен вкладу Китая и США в совокупности. Исключение составляет Великобритания, где спрос замедлился после того, как ослабление фунта стерлингов привело к ускорению инфляции и снижению реальных доходов.

Усиление импульса в Европе должно способствовать повышению инфляционного давления, после того как многие развитые страны в течение нескольких лет наблюдали медленный рост цен.

Хотя центральные банки должны быть готовы к постепенному сокращению стимулов по мере ускорения роста заработной платы, МВФ предупредил, что регуляторы должны проявить терпение и позволить этой тенденции доказать свою устойчивость.

"Для еврозоны и большей части развитых стран Европы сдержанная базовая инфляция указывает на необходимость сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики в течение длительного периода", — считают эксперты фонда.

Европейский центральный банк по итогам октябрьского заседания продлил программу QE, сократив объем ежемесячных покупок. Регулятор подтвердил, что будет совершать ежемесячные покупки активов на €60 млрд до конца декабря 2017 г. С января 2018 г. ЕЦБ будет проводить ежемесячные покупки активов на €30 млрд до конца сентября 2018 г. или дольше, если это будет необходимо.

Как сообщали "Вести. Экономика", в октябре МВФ повысил прогноз мирового экономического роста на 2017 г. на 0,1 п. п. до 3,6% и на 2018 г. — на 0,1 п. п. до 3,7%.

Прогноз экономического роста в еврозоне был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с июльской оценкой — на 0,2 п. п. в 2017 и 2018 гг. до 2,1% и 1,9% соответственно. Пересмотр отражает оживление экспорта, более сильный внутренний спрос и снижение политического риска. Прогноз был составлен до беспорядков в Каталонии, вызванных референдумом о независимости от Испании.