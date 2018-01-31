Попасть в список: Америка не пожалела Прохорова

Среди попавших в опалу предпринимателей оказался и миллиардер Михаил Прохоров , известный инвестициями в спортивные проекты — причем, по большей части, в американские.

В настоящий момент Прохоров располагает 100% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», в составе которого выступает единственный россиянин в НБА — центровой Тимофей Мозгов

К слову, российский бизнесмен стал первым владельцем команды НБА, который не является гражданином Америки.

Кроме того, в полном владении Прохорова находится мультифункциональная арена Barclays Center, на которой выступают два спортивных коллектива — помимо «Нетс» это команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс».

Barclays Center является основным конкурентом «Медисон-сквер-гарден» за право проведения культурных мероприятий в Нью-Йорке. Одним из первых исполнителей, принявших решение выступить на площадке Прохорова, стал рэпер Jay-Z.

По данным Forbes, общая стоимость активов «Бруклин Нетс» и этой арены составляет $2 миллиарда.

Эти акции компания Прохорова Onexim Sports & Entertainment приобрела у американского девелопера Брюса Рэтнера. Вдобавок ко всему, после сделки российский бизнесмен получил право войти в проект Рэтнера Pacific Park Brooklyn, в рамках которого предполагалось построить в центре Нью-Йорка 16 зданий — как жилых, так и административных. При этом общая стоимость этого дела оценивалась в $4,9 млрд

После описанных выше сделок Прохоров решил пойти дальше, и в 2015 году приобрел 85% проекта по реконструкции стадиона NYCB LIVE's на Лонг-Айленде. На этой арене выступает баскетбольная команда Long Island Nets — правда, не в НБА, а в более низком дивизионе — NBA G League.

Весной 2017 года предприниматель продолжил «расширение на Запад», приобретя театр Paramount в уже почти родном для себя Бруклине.

Россиянин планирует провести реконструкцию Paramount стоимостью примерно в $50 млн, чтобы там можно было устраивать спортивные мероприятия — например, боксерские вечера.

По информации издания Pollstar, Barclays Center оказался на девятой позиции по количеству проданных на концерты билетов среди всех арен мира, а стадион NYCB LIVE's уже оказался в топ-100.

Долгое время бизнесмен избавлялся исключительно от российских активов, продолжая инвестировать в Америку, однако в конце 2017 года The New York Post сообщила, что Прохоров намерен продать баскетбольный «Нетс» в два этапа — сначала найти миноритарного партнера, а после позволить тому выкупить весь баскетбольный актив. Правда, пресс-служба бизнесмена опровергла возможность потери контрольного пакета клуба, а покупатель даже части акций так и не был найден.

Что касается развития спорта в США, то Прохоров преуспел не так сильно, как когда-то в бытность президентом Союза биатлонистов России. «Бруклин Нетс» занимает низкие места в Восточной конференции, а первую операционную прибыль в размере $15,7 млн принес только в 2016 году, хотя большую часть акций клуба россиянин приобрел еще в 2009-м. Однако в любом случае

Прохоров много вкладывает в развитие местной индустрии развлечений, и упоминание его имени в «кремлевском докладе», который может привести к серьезным санкциям со стороны США, выглядит по меньшей мере неожиданным.

Отметим, что перечень был опубликован в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act), который должен вступить в силу в феврале 2018 года.

241 статья закона гласила, что к 29 января должен быть составлен список российских олигархов, «приближенных к президенту Владимиру Путину ».

Впрочем, попадание лица в «кремлевский доклад» еще не означает обязательное введение против него санкций. Список будет рассмотрен Конгрессом США , который и примет решение о том, стоит ли вводить ограничения для попавших в этот перечень.

Непосредственно составлением нового санкционного списка займется Офис по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) министерства финансов США.

«Я хочу быть осторожен и не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может, и месяц», — цитирует чиновника «РИА Новости». Министр финансов США Стивен Мнучин уже заявил, что подведомственное ему учреждение постарается подготовить новые санкции против России настолько быстро, насколько это будет возможно.

«Попадание в такой список — это серьезный недружественный шаг. Любые черные списки для таких людей, как Прохоров, — это репутационный удар, который вредит и с точки зрения бизнеса. Однако не могу сказать, что это черный день русских олигархов. Многие специалисты уже отмечали, что этот «доклад» составлен так, что в нем довольно много случайных людей — там все оказались скопом. Прохорову было трудно не попасть в этот список, если в него включили целых 96 миллиардеров из России, — отметил Ермоленко. — Возможно, после публикации этого перечня какие-то бизнес-партнеры компаний Прохорова могут поостеречься и не пойти на сделку. Может быть ограничено и банковское кредитование, ведь в любой момент к людям из «кремлевского доклада» могут быть применены практически любые ограничения. То есть США всей своей мощью обрушатся на этих предпринимателей». Ситуацию с включением Прохорова в «кремлевский доклад» в интервью «Газете.Ru» прокомментировал руководитель корпоративной практики «ФБК-Право» Александр Ермоленко

«Прохоров — случайный человек в этом списке. Он недалеко ушел от братьев Ананьевых или Владимира Евтушенко. Его вряд ли можно назвать человеком, приближенным к Кремлю. Так что, скорее всего, в США ему ничего не сделают. Никто не понимает даже в Америке, зачем создали этот список и будут ли применены к этим людям какие-то санкции. Почему Прохоров продолжает расширять свой бизнес в Америке? Я думаю, он выбрал для себя такую стратегию, потому что в России он перестал быть олигархом, приближенным к Кремлю». На вопрос о том, почему Прохоров начал активно развивать бизнес в Америке в сложившейся политической обстановке, Ермоленко ответил просто:

«Как Прохоров оказался в потенциально санкционном списке? Американцы просто вошли в интернет, нажали «Выделить все», «Скопировать», «Вставить» — и внесли туда всех россиян из списка Forbes.

«Кремлевский доклад» — это такое предупреждение США, чтобы эти бизнесмены не связывались с российским горнопромышленным комплексом, не финансировали его, не участвовали в совместных проектах.

Мол, если вы будете иметь дела с компаниями, которые уже официально находятся под нашими санкциями, то сами там окажетесь».