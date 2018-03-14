Омская область потратит на дотации местным бюджетам почти 5 миллиардов

В среду, 14 марта, кабинет министров уточнил ряд параметров региональной госпрограммы по управлению общественными финансами и имуществом. В частности финансирование госпрограммы, рассчитанной на шесть лет, составит порядка 50 млрд рублей. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, на размер финансирования госпрограммы на текущий год составит 7,9 млрд рублей. При этом из этой суммы 4,9 млрд рублей в течение года будут предоставлены в качестве дотаций местным бюджетам. Кроме того, свыше 2 млрд рублей в этом году заложено в рамках госпрограммы на обслуживание госдолга Прииртышья согласно условиям заключенных с банками контрактов: «В ходе исполнения бюджета эта цифра будет скорректирована в сторону уменьшения в соответствии с фактическим объемом привлечения средств, доступных региону в рамках действующих кредитных линий. Напомню, что мы имеем возможность управлять свободными остатками средств на едином счете, активно этой возможностью пользуемся, что позволяет нам сокращать объемы и сроки пользования кредитными ресурсами. Только благодаря этому инструменту в 2017 году мы сэкономили на расходах на обслуживание госдолга порядка 370 млн рублей», — пояснил министр финансов Омской области Вадим Чеченко.

Наконец, в этом году в рамках госпрограммы почти 300 млн рублей приходится на осуществление мероприятий по управлению имуществом и земельными ресурсами региона. Так порядка 39,7 млн рублей предусмотрено на выполнение госзадания бюджетным учреждением «Омский центр кадастровой оценки и технической документации», к полномочиям которого отнесено проведение государственной кадастровой оценки в регионе. Сейчас на базе учреждения уже сформирован институт государственных кадастровых оценщиков, ведется подготовка к актуализации кадастровой оценки ряда категорий земель.

Фото: pxhere.com.