Как отставка Тиллерсона отразится на нефтяном рынке? 

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Москва, 14 марта — «Вести. Экономика» Заявление Антона Силуанова о том, что Россия может отказаться от покупок американских облигаций в резервы, рынок воспринял скептически. Реализация такого плана возможна только в случае, если санкции со стороны Запада будут усилены, считает Олег Абелев , начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ.

Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК „РИКОМ-ТРАСТ

Министр финансов РФ сообщил о том, что страна готова инвестироваться в бумаги других стран и ни в коей мере не ставит своей целью инвестировать именно в казначейские облигации США. Формально, с точки зрения целей инвестирования, любые инструменты должны приносить доход от ценных бумаг, которые хранятся в резервах.

Но фактически, подобные заявления могли быть сделаны, исходя из текущей действующей геополитической ситуации, дабы подчеркнуть альтернативные инвестиционные возможности России.

Обстановка в отношениях между РФ и США сейчас далека от идеала, вероятность усиления санкций крайне высока (президент Трамп накануне дал понять, что если выяснится причастность российской стороны к событиям в Великобритании, то США могут присоединиться к санкциям), поэтому в пику момента такие заявления вполне уместны и понятны.

В реальности рынок на них отреагирует только в том случае, если действительно изменится структура золотовалютных резервов страны, и доля американских казначейских бумаг снизится с текущих 22-23% из общего объема в $450 млрд хотя бы на 5-6%.

В реальности же доля инвестиций со стороны России в американские казначейские бумаги пока не снижается. А в 2017-м году их было куплено более чем на $16 млрд

Вопрос состоит в том, что может стать альтернативой американским федеральным бондам в случае резкого снижения их доходности — найти аналоги по ликвидности, доходности и с наивысшим рейтингом будет непросто.

Безусловно, сейчас на финансовых рынках существует ряд альтернатив для инвестиций со стороны Минфина . Я бы обратил внимание на долгосрочные европейские бонды. Интерес и эмитентов, и инвесторов именно к долгосрочным сверхдлинным бондам возникает в Европе не случайно — ЕЦБ уже довольно давно занимается стимулированием европейской экономики на фоне рекордно низких ставок (базовая процентная ставка — на уровне 0%, ставка по депозитам — 0,3-0,4%) и программ количественного смягчения.

Ясно, что такая политика ЕЦБ не могла не привести к снижению доходности краткосрочных бондов, которые уже стали показывать отрицательную доходность (французские и немецкие 5-летние федеральные бонды уже давно этим „грешат“). При этом для тех же немецких бумаг со сроком погашения от 10-15 лет доходность составляет около 7-8%, а для облигаций со сроком погашения от 15-20 лет — 8-9%.

Основной спрос на такие бумаги предъявляют пенсионные фонды и страховые компании, которые больше всех заинтересованы в привлечении „длинных“ денег.

Думается, не за горами выпуск и очень длинных бумаг (50-100 летнего периода) в Европе, поскольку именно эти инструменты в потенциале будут наиболее востребованы среди инвесторов.

Возможно, это может стать альтернативой американским федеральным бумагам для инвестиций, поскольку доходности по ним сейчас существенно превышают американские (2-2,5%).