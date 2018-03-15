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США смягчают ограничения для банков, введенные после последнего финансового кризиса
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США смягчают ограничения для банков, введенные после последнего финансового кризиса 

Newsru.com 15 марта 2018
Фото: Newsru.com
Американский Сенат одобрил план освобождения небольших и средних банков от наиболее жестких требований закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе, принятого в 2010 году, передает
ИА «Финмаркет»
Законопроект направлен на рассмотрение Палаты представителей, где он может быть подвергнут некоторым изменениям. Если изменения окажутся существенными, обеим палатам Конгресса придется согласовывать окончательный вариант, и этот процесс может затянуться.
Проект предусматривает увеличение с 50 млрд до 250 млрд долларов планки для объема банковских активов, с которой фининститут становится системно значимым.
Целый ряд банков и финансовых компаний, среди которых American Express Co., BB&T Corp., KeyCorp и др., избавятся таким образом от расходов, предусмотренных законом для системно важных финкомпаний, число которых сократится с 38 до 12.
Кроме того, на банки с активами менее 10 млрд долларов не будет распространяться требование ограничить операции на рынке размером собственных средств.
Кроме того, банкам, выдающим в год менее 500 ипотечных кредитов, не придется предоставлять регуляторам данных о количестве кредитов, выданных лицам той или иной расы, а также с тем или иным уровнем доходов, при отсутствии явных сигналов «кредитной дискриминации».
Американские законодатели сделали важный шаг к смягчению ограничений для финансового сектора, введенных после финансового кризиса, пишет газета The Wall Street Journal.
Смягчение ограничений будет способствовать росту кредитования и окажет поддержку экономике США, полагают сторонники законопроекта. Однако его оппоненты опасаются возвращения ненужных финансовых рисков и негативных последствий для потребителей.
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