Ещё
Почти миллиард рублей потратят на развитие сел донского региона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.99
78.01
78.33
Прогноз
24.09 – 01.10
$
67.00
78.30
Индексы и котировки Brent
79.23
+0.00 Золото
1203.33
–0.06 РТС
1134.10
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
19.09
1.1678
+0.0047
05.09
1.1631
18.09
13.09
09.09

Почти миллиард рублей потратят на развитие сел донского региона 

Деловое сообщество 15 марта 2018
На совещании обсудили успехи реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева рассказала о планах и инвестициях в жизнь сел региона. Так, в 2018 году власти планируют потратить 990 млн рублей из областного, федерального и муниципального бюджетов на улучшение газификации и водоснабжения сельских поселений. Бюджетные средства предусмотрены на строительство 34 объектов газо— и водоснабжения, 10 проектов по местным инициативам и разработку 19 ПСД. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий планируется выделить 163 семьям, в том числе 115 молодым. В рамках этой программы уже улучшили свои жилищные условия более 1300 донских семей. Построены десятки объектов водо— и газоснабжения.
Деловое сообщество: последние новости
Ростовчанам расскажут о минимальном размере оплаты труда Мусор ЮФО осядет в Левенцовке ВТБ развивает сотрудничество с ОАО «Терминал Астафьева»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карты россиян поставят на особый контроль6
США расписались в бессилии против «Северного потока — 2»58
Россияне забили налоговую тревогу94
Кудрин спрогнозировал кризис в России32
Смена тренда: рубль побеждает доллар111
Видео
02:13
Кремль оценил план по отказу от доллара
Экономика
01:33
Смена тренда: рубль побеждает доллар
Рынки Статьи
04:00
США расписались в бессилии против «Северного потока — 2»
Экономика Статьи
01:00
Карты россиян поставят на особый контроль
Личный счет
05:06
Британские санкции откладываются
Экономика Статьи
01:39
В Минфине отказались что-либо говорить о будущем рубля
Экономика
02:17
Акции Грудинина арестованы
Личный счет Другое
02:09
Названы сроки нового глобального кризиса
Экономика
00:50
За что туристы все больше хвалят Крым
Личный счет Общество
00:33
Россияне забили налоговую тревогу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение