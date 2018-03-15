Почти миллиард рублей потратят на развитие сел донского региона 

На совещании обсудили успехи реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева рассказала о планах и инвестициях в жизнь сел региона. Так, в 2018 году власти планируют потратить 990 млн рублей из областного, федерального и муниципального бюджетов на улучшение газификации и водоснабжения сельских поселений. Бюджетные средства предусмотрены на строительство 34 объектов газо— и водоснабжения, 10 проектов по местным инициативам и разработку 19 ПСД. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий планируется выделить 163 семьям, в том числе 115 молодым. В рамках этой программы уже улучшили свои жилищные условия более 1300 донских семей. Построены десятки объектов водо— и газоснабжения.