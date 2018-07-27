ЦБ принял решение по ключевой ставке

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%, сообщается на сайте регулятора.

15 июня Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.

Регулятор отмечал, что пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом повышения НДС с 18% до 20% в 2019 году. В Банке России уточняли, что данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что регулятор не исключает возможности ее повышения, если будет сочетание факторов, которые приведут к резкому усилению проинфляционных рисков.