Украина проиграла России в ВТО 

Глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков рассказал, что Россия выиграла у Украины в ВТО спор об импорте вагонов. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск был подан украинской стороной осенью 2015 года. Претензии Киева касались введенных Россией ограничений на импорт вагонов, стрелочных переводов и различных деталей.
Украина утверждала, что ограничения были необоснованными, но ВТО встала на сторону России.
Других деталей решения организации Медведков не привел.
Также в июле Россия выиграла у Украины в ВТО спор о пошлинах на удобрения. Иск был подан Москвой в мае 2015 года. Украина с июля 2014-го и на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. В РФ обратили внимание, что эти меры были приняты с использованием энергокорректировок, а это не соответствует правилам ВТО.
Постпред РФ при ВТО Геннадий Овечко пояснял, что Киев отказывался принимать во внимание внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. Третейская группа ВТО пришла к выводу, что на Украине должны были учесть этот фактор, а не занижать при расчетах стоимость газа, который в России использовался при производстве удобрений.