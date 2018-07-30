Ещё
Украина проиграла России в ВТО
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1208.23
+0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Украина проиграла России в ВТО 

Рамблер 30 июля 2018
Глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков рассказал, что Россия выиграла у Украины в ВТО спор об импорте вагонов. Об этом сообщает РИА Новости.
Иск был подан украинской стороной осенью 2015 года. Претензии Киева касались введенных Россией ограничений на импорт вагонов, стрелочных переводов и различных деталей.
Украина утверждала, что ограничения были необоснованными, но ВТО встала на сторону России.
Других деталей решения организации Медведков не привел.
Также в июле Россия выиграла у Украины в ВТО спор о пошлинах на удобрения. Иск был подан Москвой в мае 2015 года. Украина с июля 2014-го и на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. В РФ обратили внимание, что эти меры были приняты с использованием энергокорректировок, а это не соответствует правилам ВТО.
Постпред РФ при ВТО Геннадий Овечко пояснял, что Киев отказывался принимать во внимание внутрироссийские цены на газ при производстве нитрата аммония. Третейская группа ВТО пришла к выводу, что на Украине должны были учесть этот фактор, а не занижать при расчетах стоимость газа, который в России использовался при производстве удобрений.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение