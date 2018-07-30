Украина проиграла России в ВТО

Иск был подан украинской стороной осенью 2015 года. Претензии Киева касались введенных Россией ограничений на импорт вагонов, стрелочных переводов и различных деталей.

Украина утверждала, что ограничения были необоснованными, но ВТО встала на сторону России.

Других деталей решения организации Медведков не привел.

Также в июле Россия выиграла у Украины в ВТО спор о пошлинах на удобрения. Иск был подан Москвой в мае 2015 года. Украина с июля 2014-го и на пять лет повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония (аммиачной селитры) из России. В РФ обратили внимание, что эти меры были приняты с использованием энергокорректировок, а это не соответствует правилам ВТО.