Риск рецессии в России снизился до 20%

Вероятность рецессии в России уменьшилась с 50% в начале 2017 года до 20%, говорится в макропрогнозе РЭУ имени Г. В. Плеханова, на который ссылаются "Известия" . В целом российская экономика сейчас может расти темпами выше 2%. Это превышает ожидания Минэкономразвития в 1,9% роста по итогам этого года и 1,4% — в следующем. Однако в мировой экономике в целом и в российской в частности может произойти замедление экономического роста в результате развернувшихся торговых войн, отмечают эксперты.

Также в документе отмечается, что в России существенно снизился риск рецессии — замедления темпов роста ВВП. Если еще полтора года назад такая вероятность оценивалась в 50%, то сейчас она составляет 20%.

В Минэкономразвития между тем считают, что российская экономика перейдет к росту выше 2% не раньше 2020 года. По итогам этого года в министерстве ожидают увеличения ВВП на 1,9%, а в следующем — на 1,4%. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее объяснял это замедление увеличением налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%.

Позитивному сценарию роста российского ВВП будут способствовать относительно высокие цены на энергоносители, умеренная волатильность курса рубля и проведение чемпионата мира по футболу. Последний только за месяц своего проведения, по оценкам экспертов, опрошенных "Известиями", должен принести России 1,3% роста. Вклад в годовое увеличение экономики составит 0,13%.

Однако все-таки остаются и риски для российского ВВП. Это прежде всего угрозы введения новых санкций ЕС США , подрывающие стабильность курса национальной валюты и цен на энергоносители.

Во 2-м квартале, по оценке Минэкономразвития, российский ВВП вырос на 1,8% (точные данные Росстат еще не опубликовал). Положительный вклад в динамику в апреле–июне внесло промышленное производство (0,4 п.п.), услуги, связанные с профессиональной и научной деятельностью и операциями с недвижимым имуществом (0,4–0,5 п.п.), а также финансовая деятельность и чистые налоги (примерно по 0,2 п.п.), отмечает министерство в своей "Картине деловой активности". Ускорению роста по сравнению с первым кварталом способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, а также восстановление динамики строительного сектора. Рост ВВП в целом за шесть месяцев оценивается министерством на уровне 1,7% в годовом выражении.