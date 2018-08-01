Прибыль по карманам: бизнес не верит властям

Политика правительства не встречает поддержки крупного бизнеса. Компании направили по итогам прошлого года на дивиденды рекордную сумму в 1,7 трлн руб., потратив на это почти 40% своей прибыли. Это максимальные показатели за несколько лет. При этом расходы на инвестиции сократились. По данным Росстата, число тех, кто пессимистически оценивает текущую экономическую ситуацию в стране, превышает число оптимистов.

Российские нефинансовые компании отдали своим акционерам по итогам прошлого года 1,69 трлн рублей дивидендов. Об этом свидетельствует анализ дивидендных выплат, который был проведен Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

«Темпы прироста дивидендных выплат российских нефинансовых компаний ускорились впервые с 2014-го. По итогам 2017 года на выплаты дивидендов было направлено 1,69 трлн руб., что на 16% превышает показатель 2016-го. При этом в прошлом году выплаты акционерам увеличились на 9%, а еще годом ранее — на 12% (в годовом сопоставлении)», — говорится в исследовании.

Для расчета совокупного объема дивидендов использовались данные 227 крупнейших компаний России, общий размер выручки которых по итогам 2017 года составил 49 трлн руб. (35% от совокупной выручки российских компаний).

Основной прирост дивидендных выплат обеспечил нефтегазовый сектор. Нефтяники и газовики увеличили трансферт акционерам на 24% (или 711 млрд руб.) по сравнению с прошлым годом.

В АКРА подчеркивают также, что по итогам 2017 года отечественные корпорации направили на дивидендные выплаты более значительную долю чистой прибыли, чем в предыдущие несколько лет.

«Так, в форме дивидендов в прошлом году было распределено около 38% чистой прибыли, тогда как в 2015-м и 2016-м этот показатель составлял лишь 31%», — подсчитали аналитики.

Компании с госучастием, вопреки требованию Минфина , отдали на дивиденды только 35% чистой прибыли. По оценкам АКРА, в денежном выражении это 697 млрд руб. Из них на долю государства пришлось 270 млрд руб.

В некоторых отраслях на выплаты акционерам ушли все свободные деньги. Металлургические и горнодобывающие компании выплатили 455 млрд руб., но «им пришлось направить на дивидендные выплаты практически весь свободный денежный поток 2017 года».

В целом же в 2017 году «совокупный свободный денежный поток крупного бизнеса был отрицательным, хотя на финансирование инвестиционных программ стали направляться меньшие средства», констатирует агентство.

Отношение капитальных затрат к выручке за прошлый год снизилось с 15 до 14%, оценили аналитики.

«Значительный рост дивидендов российских нефинансовых компаний без существенного повышения операционной эффективности может отрицательно сказаться на их кредитном качестве», — резюмируют в АКРА.

Эти цифры означают, что де-факто акционеры российских корпораций не готовы тратить прибыль на масштабные инвестиции в новые проекты, а предпочитают максимизировать собственный доход.

Настроения руководителей предприятий остаются не слишком позитивными. Индекс предпринимательской уверенности Росстата , отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в июле 2018 года по находился в положительной зоне только в секторе добывающих производствах (3%). В обработке и в обеспечении электроэнергией, газом и паром он был отрицательным (-2%).

В июле 2018 года число оптимистически настроенных в отношении оценки текущей экономической ситуации респондентов превышало число пессимистов в добыче полезных ископаемых на один процентный пункт. В обрабатывающих производствах ситуация была обратной — число пессимистов превышало число оптимистов на пять процентных пунктов.

Не ждут ничего хорошего и в стройкомплексе. Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ оценил состояние делового климата в строительстве во II квартале 2018 г.

Аналитики указывают на преобладание негативных предпринимательских мнений относительно общей экономической ситуации в строительном сегменте. Доминируют отрицательные предпринимательские оценки основных производственных и финансовых показателей. Индекс предпринимательской уверенности упал до значения, характерного для кризисного 2009 года (-22%). Впрочем, есть надежда на то, что очередное дно пройдено и дальше будет лучше. Население, бюджет и корпоративный сектор могут нарастить спрос.

«Строительство, похоже, уже достигло «дна», и, вероятнее всего, в начале осени начнется постепенный подъем», — полагает директор Центра Георгий Остапкович.

Стоит также отметить, что среди факторов, ограничивающих рост производства, руководители предприятий называют недостаточный спрос на продукцию, неопределенность экономической ситуации и высокий уровень налогообложения, сообщает Росстат.

Внутренний спрос не растет, поскольку доходы населения увеличиваются незначительно. По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли и реальные располагаемые доходы населения выросли только на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне доходы увеличились на символические 0,2% к июню 2017 года.

И это несмотря на повышение номинальной зарплаты за полгода на 11,2% до 45,8 тыс. руб. в июне 2018 года.

Негатива предпринимателям добавляют последние шаги правительства, особенно повышение НДС с 18% до 20%. Этот законопроект приведет к росту цен и снижению темпов роста экономики.

Представители бизнеса предупреждают, что повышение НДС спровоцирует рост цен по ряду направлений. Как говорил «Газете.Ru» сопредседатель « Деловой России Андрей Назаров , в наибольшей степени поправки затронут отрасли с высокой добавленной стоимостью и сложные производства.

«Чтобы компенсировать снизившуюся маржинальность, скорее всего, производители заложат эти издержки в финальную стоимость, в то же время выросшие цены повлекут умеренное снижение спроса. И если каждый контрагент заложит свои издержки в стоимость услуг, то повышение цен может достичь 15-20%. Налоговая нагрузка также ударит по строительному сектору, автопрому, машиностроению. А фору получат импортные товары», — сказал он.

По подсчетам Департамента исследований и прогнозирования ЦБ , эффект повышения НДС на инфляцию может составить в 0,8-1,25 процентного пункта. Аналитики ждут «с большой вероятностью» в следующем году «временного ускорения инфляции немного выше» целевого уровня в 4% из-за повышения НДС.

Кроме того, они полагают, что прямой негативный эффект от роста налоговой нагрузки может составить около 0,5 процентного пункта от ВВП.