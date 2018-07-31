Трамп против России: ЕС перейдет на американский газ

Евросоюз рассматривает возможность строительства 9-11 терминалов для закупок сжиженного природного газа (СПГ) у США . Об этом заявил президент Дональд Трамп , добавив, что ЕС готов строить порты за свои деньги. Для российского «Газпрома» это плохая новость. Он утрачивает позиции ключевого поставщика энергоресурсов в Европу.

Страны Европейского союза готовы построить 9-11 портов, которые будут принимать сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте, состоявшейся в понедельник. Запись пресс-конференции опубликована на канале CBS News в YouTube.

«Мы уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от 9 до 11 портов», — сказал Трамп.

Более того, строительство портов, возможно, будет вестись за счет Евросоюза, а не США. Трамп сообщил, что европейцы «заплатят, чтобы мы могли поставлять свой СПГ в различные части Европы».

Пришло время перемен

Конте подтвердил эту информацию, заявив, что действительно обсуждал с американским президентом идею строительства Трансадриатического трубопровода. Правда, речь идет о снабжении американским газом не всей Европы, а только ее южной части.

«Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны южной Европы», — заявил Конте.

Ранее 26 июля Трамп заявил о «прорыве» в торговых переговорах между США и ЕС. Так он прокомментировал в своем твиттере переговоры с представителями Европейского союза.

По словам Трампа, ЕС и США пришли к «четкому пониманию», что сторонам нет нужды вводить пошлины друг против друга.

Как было заявлено по итогам этих переговоров, США и ЕС начинают работу над обнулением пошлин и субсидий.

«Мы договорились сегодня работать в направлении нулевых пошлин, нулевых барьеров, не относящихся к пошлинам, и нулевых субсидий по промышленным товарам, помимо автомобилей», — сказал Трамп.

США и ЕС также будут работать в этом направлении в химической и фармацевтической сфере. Обсудят также, в частности, американские пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС, «введенные в отместку».

Из-за несправедливой торговли, как ранее отмечал Трамп, США потеряли $817 млрд

Трамп отметил, что в данный момент представители стран работают над документами о новой торговой сделке.

В другом твите Трамп написал, что границы ЕС будут открыты для США. Американский лидер заметил, что во время переговоров сохранялась «теплая» атмосфера.

«Был сделан быстрый прорыв, хотя никто этого не ожидал!» — заключил Трамп.

Итогом этого прорыва, судя по всему, и стала газовая сделка Евросоюза и США. О том, что ЕС в принципе может перейти на поставки газа из США, стало известно 27 июля по итогам переговоров Трампа с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером. При этом газовый контракт рассматривается ЕС и США как возможность диверсифицировать поставки газа, а еще точнее — снизить зависимость европейских стран от поставок энергоресурсов из России

«Европейский союз хочет импортировать больше СПГ из Соединенных Штатов для диверсификации поставок энергии», — говорится в совместном заявлении сторон.

Трамп также отметил на тех переговорах, что контракт с США «приведет к расширению конкуренции».

Без газовой дубинки

Первый газовоз с СПГ из США приняла Литва . Литовский порт Клайпеда еще в августе прошлого года открылся для поставок американского СПГ. Теперь Литва обеспечивает за счет СПГ примерно половину своих потребностей в газе.

В июне польская газовая компания PGNiG подписала соглашение об условиях поставок СПГ с американскими Venture Global LNG и Sempra Energy. Это должно диверсифицировать импорт компании после окончания контракта с «Газпромом» в 2022 году.

Но цены на американский и российский газ действительно отличаются в пользу последнего. По данным Еврокомиссии, в 2017 году российский газ обходился Польше в $222 за 1000 куб. м. Американский СПГ даже без учета затрат на регазификацию стоит на $30 дороже.

Но, похоже, Европа готова заплатить дороже за газ от политически нейтральных поставщиков, не размахивающих «газовой дубинкой» во время переговоров — именно такие претензии европейские страны нередко предъявляли России.

У Европы в ближайшие годы есть все шансы стать самым быстрорастущим рынком сбыта для сжиженного природного газа (СПГ). Но не по своей воле, отмечают российские эксперты.

Итоги переговоров с Конте — плохая новость для «Газпрома», который является крупнейшим зарубежным поставщиком газа в ЕС, занимая около трети всего рынка. И именно с российским трубопроводным газом будет «воевать» американский СПГ.

В последние же годы конкурентоспособность СПГ улучшилась, так как его ценообразование преимущественно определяется ценой нефти. В результате увеличилась и доля утилизации мощностей по приему СПГ в Европе до 35% в 2017 году, отмечает консультант VYGON Consulting Колбикова.

По оценкам европейских энергетических компаний, к 2035 году ЕС может потребоваться дополнительно 107 млрд кубометров газа в год.

Тем временем в России до сих пор уверены, что у российского газа фактически отсутствуют реальные конкуренты. Об этом, в частности, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . По его словам, нападки со стороны американской администрации на проект «Северный поток — 2» являются попытками вынудить европейцев приобретать более дорогой сжиженный газ из США.