Минфин Белоруссии разместит облигации на Мосбирже

Минфин Белоруссии разместит облигации на Московской бирже

Министерство финансов Белоруссии заключило соглашение с российскими банками и Евразийским банком развития о размещении долгосрочных облигаций на Московской бирже в период с 2018 по 2020 год.

«Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Российская Федерация) и Евразийским банком развития (Республика Казахстан) заключено Соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте Российской Федерации и эмитируемых на территории Российской Федерации», — сообщается на сайте белорусского ведомства.

Параметры выпусков и сроки размещения облигаций будут согласованы с организаторами — российскими банками. Соорганизатором размещения станет ЕАБР.