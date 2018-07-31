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Минфин Белоруссии разместит облигации на Мосбирже
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Минфин Белоруссии разместит облигации на Московской бирже 

News.ru 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Министерство финансов Белоруссии заключило соглашение с российскими банками и Евразийским банком развития о размещении долгосрочных облигаций на Московской бирже в период с 2018 по 2020 год.
«Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (Российская Федерация) и Евразийским банком развития (Республика Казахстан) заключено Соглашение об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в валюте Российской Федерации и эмитируемых на территории Российской Федерации», — сообщается на сайте белорусского ведомства.
Параметры выпусков и сроки размещения облигаций будут согласованы с организаторами — российскими банками. Соорганизатором размещения станет ЕАБР.
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