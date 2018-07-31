Украина накажет Россию за Крымский мост

Власти Украины вслед за Евросоюзом собираются ввести санкции против участников строительства Крымского моста, сообщает «Интерфакс» . Проект соответствующего распоряжения поступил в правительство.

Автором документа выступило министерство по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). «МинВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ , федеральных учреждений РФ) и 22 физическим лицам, являющимся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста, с учетом имеющейся информации, и подготовило соответствующий пакет документов», — говорится в сообщении ведомства.

Основное внимание Киев уделяет компании Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» , выступившей генеральным подрядчиком при проектировании и строительстве моста.

«Введение санкций ко всем причастным юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральных учреждений РФ) и физическим лицам, участвовавшим в незаконном строительстве Керченского моста, сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС и США», — отметило МинВОТ.

Ранее 31 июля санкции в отношении шести российских компаний ввел Евросоюз. Среди фигурантов также оказался «Стройгазмонтаж» и еще две компании Ротенберга: «Стройгазмонтаж-Мост» и «Мостотрест» . Помимо них, в список вошли «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург » (разработчик проекта моста), « Судостроительный завод "Залив" » и ВАД (подрядчик строительства трассы «Таврида»).

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин поприветствовал это решение, назвав его «важным предупреждением не идти по скользкой дорожке».

Крымский мост через Керченский пролив возводился с 2016 года по май 2018 года. На данный момент готова автомобильная часть сооружения, продолжает строиться железнодорожная. Длина моста составляет 19 километров, что делает его самым длинным в стране.