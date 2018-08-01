Минфин проверит спрос на рубли размещение ОФЗ

Минфин России начинает август с размещения облигаций федерального займа на 35 млрд руб. Сохранится ли спрос на российские активы?

Инвесторам будут предложены два выпуска классических ОФЗ на 20 и 15 млрд руб. соответственно.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года, на втором — ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года. После провального второго квартала ситуация нормализовалась, и последние три аукциона Минфин проводит успешно, а спрос в несколько раз превышает предложение. В частности на аукционах 25 июля Минфин в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 35,2 млрд руб. при совокупном спросе в 83,3 млрд руб. Правда, отмечается, что интерес проявляют в основном локальные инвесторы. Вместе с тем, глава департамента внешнего долга Минфина Константин Вышковский заявлял, что массового оттока нерезидентов не наблюдается. Впрочем, статистика Банка России говорит о несколько другой динамике. Бегство иностранных инвесторов с российского рынка долга в июне ускорилось. Несмотря на оптимизм финансовых властей, нерезиденты за отчетный месяц продали облигации федерального займа на 131 млрд руб.

Распродажа стала рекордной и оказалась даже более масштабной, чем в апреле, когда США ввели санкции в отношении "РусАла" и ряда других компаний. Таким образом, суммарно за II квартал иностранцы сократили вложения в долговые обязательства российского правительства на 369 млрд руб., или около $6 млрд, а их доля на этом рынке с рекордных 34,5% опустилась до 28,2% и стала минимальной с февраля 2017 г. С другой стороны, по динамике доходности ОФЗ, несмотря на угрозы США ввести санкции к российском госдолгу, сильных продаж в последнее время действительно не видно.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что инвесторы, включая Allianz Global Investors и Union Investment Privatfonds GmbH, не спешат продавать российские гособлигации на фоне угрозы санкций со стороны США, считая эту угрозу маловероятной. Большинство опрошенных инвесторов сказали, что возобновления дискуссии недостаточно, чтобы заставить их продавать бумаги. Минфин США ранее в этом году уже предупреждал, что последствия санкций могут быть негативными для американских инвесторов. Даже при худшем сценарии ограничения не должны коснуться ранее размещенных займов, написал по электронной почте Эдвин Гутьеррес, глава отдела Aberdeen Standard Investments по гособлигациям развивающихся стран, который по-прежнему считает реальные ставки в РФ привлекательными. Для Пола Макнамары из GAM UK Ltd., который держит позицию "выше рынка" в облигациях федерального займа, санкции создают "существенный понижательный риск", снижая привлекательность рублевых бумаг. Рынки

В последние дни ситуация на глобальных рынках несколько изменилась. В частности, на американском фондовом рынке началось снижение, падают акции технологического сектора. Это, безусловно, оказывает негативное влияние и на российский рынок, однако индексы пока пытаются расти, как и акции отдельных эмитентов. Достаточно стабильным выглядит рубль и даже демонстрирует тенденцию к укреплению к евро и доллару.