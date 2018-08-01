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США поддержали Россию в споре с Украиной
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США поддержали Россию в споре с Украиной в ВТО 

Национальная Служба Новостей 1 августа 2018
Издание Politico пишет, что администрация президента США Дональда Трампа поддержала Россию в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам, сообщает Североамериканское бюро НСН.
>> Украина проиграла России в ВТО
Согласно американскому изданию, администрация Трампа согласилась с Россией в том, что ВТО не имеет права вмешиваться в разногласия Украины с Россией по поводу транзитных ограничений, так как они касаются вопросов безопасности и носят политический характер, что выходит за рамки компетенции торгового ведомства.
Напомним, спор с Украиной по поводу транзитных ограничений был разрешенв пользу России. Иск о необоснованных, по мнению Киева, ограничениях импорта украинских вагонов и стрелочных переводов был подан Украиной осенью 2015 года.
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