Российская промышленность впала в противоречия

Состояние отечественной промышленности снова поставлено под вопрос. Росстат после переоценки данных рапортует о ее взрывном росте в первом полугодии. Однако июльский индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в июле предвещает чуть ли не рецессию. Откуда возникло это противоречие — и что на самом деле происходит с российской промышленностью?

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле 2018 года снизился до 48,1 пункта с 49,5 пункта в июне. Это указывает на слабый старт во второй половине года и самое существенное с апреля 2016 года ухудшение рыночной конъюнктуры, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее спад. К обрабатывающей промышленности относится металлургия, машиностроение, химическая, лесная и легкая промышленность.

«Результаты июльского исследования свидетельствуют о дальнейшем ухудшении рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России. Усиление сокращения произошло на фоне первого падения объемов производства с апреля 2016 года и второго подряд снижения объемов новых заказов. Появились также признаки ослабления внешнего спроса, поскольку новые экспортные заказы сократились», — комментирует результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

По его словам, «вслед за общим спадом в секторе степень оптимизма среди производителей упал до семимесячного минимума. Хотя некоторые компании по-прежнему были уверены в росте объемов производства и новых заказов, другие выражали пессимизм из-за слабого спроса».

Между тем, индексы промышленного производства (ИПП), которые рассчитывает Росстат, показывают положительную динамику. Так, ИПП по обрабатывающим производствам за январь-июнь 2018 года дает рост на 4% по отношению к первому полугодию прошлого года.

Что же происходит с промышленностью на самом деле? Она растет или же уходит в штопор?

Статистические данные по промышленности еще с осени прошлого года стали вызывать большие вопросы у экономистов. Неожиданным оказалось падение промпроизводства на 3,6% в ноябре 2017 года. Такого большого снижения российская промышленность не знала целых восемь лет, да и ничто не предсказывало столь печальной ситуации. Но тогда Минэкономразвития успокоили, что это месячное падение носит разовый характер и не меняет общего тренда на восстановление.

Больше Росстат действительно не фиксировал падение, а отмечал даже небольшой, но все же рост промышленности. Но в июне Росстат выпустил новую интересную оценку. Он пересмотрел показатели промышленного производства на 2016-2018 годы. И, оказалось, что российская промышленность вообще растет бурными темпами. В прошлом году она выросла на 2,1% вместо 1% по старой оценке. В этом году в первом квартале рост уже на 2,8% (вместо 1,9%), а в апреле и мае и вовсе наблюдается всплеск роста на 3,9% и 3,7% (это в разы выше предыдущей оценки). Правда, в июне Росстат отмечает рост лишь на 2,2%, то есть явное замедление темпов. Изменение этой статистики, конечно, сразу породило спекуляции о том, что Росстат, возможно, просто манипулирует данными и приукрасил реальное положение дел в промышленности. Потому что многие экономисты предпосылок для такого бурного роста российский промышленности не видели.

Впрочем, в Минэкономразвития объяснили, что оценки изменились, так как были получены и внесены годовые данные о малых и средних предприятиях плюс уточнены данные по крупному бизнесу. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования поддержали ведомство. Там уверены, что это раньше статистика была плохого качества, а теперь, наконец, Росстат выдает более корректные данные. Просто Росстат перешел в прошлом году на новый классификатор (ОКВЭД 2), и предприятия делали ошибки при предоставлении данных, потребовалось время, чтобы научиться новой отчетности.

Рост промпроизводства во втором квартале в ЦМАКП объяснили увеличением добычи нефти, восстановлением роста производства пищевой продукции, началом бодрого восстановительного роста производства стройматериалов. Также вырос выпуск сырья и материалов в отраслях, ориентированных на экспорт (черная металлургия, деревообработка, нефтепродукты). Плюс производство автомобилей продолжило быстро расти.

Почему же индекс от IHS Markit за июль говорит чуть ли не о рецессии в российской промышленности?

«К сожалению, индекс PMI обрабатывающих отраслей находится на очень низкой отметке в 48,1 пункт, что никак не спишешь на сезонность или форс-мажорные обстоятельства. В ближайшее время наступит полноценная рецессия», — считает Сергей Королев из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».

Виновата, по его словам, совокупность факторов: быстрое увеличение цен на сырье и одновременное снижение спроса.

«Производители нивелировали увеличение цен повышением цен на продукцию, в результате чего покупателей попросту стало меньше. Однако в конце осени 2018 года ситуация может измениться — индекс может вернуться за 50 пунктов. Поддержку оказывает низкая инфляция, а также ожидаемое всеми снижение ключевой ставки, которое будет стимулировать спрос», — поясняет Королев.

Впрочем, российская промышленность еще имеет шанс избежать рецессии.

«PMI — это опережающий индекс, отражающий настроения. Он может отразиться на реальной динамике производства с вероятностью около 75%. Чтобы индекс отражал ожидание реального спада, нужно, чтобы показатель опустился ниже 45,9%, а этого, как мы видим, пока не произошло», — говорит эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Таким образом, индикатор лишь предсказывает возможное будущее замедление темпов роста промышленности, но еще не сам спад. А значит серьезного противоречия с данными Росстата, которые показывает уже случившееся, еще нет.

«Действительно, снижение индикатора PMI оказалось в июне самым сильным с апреля 2016 года, но в 2016 и 2015 году показатель опускался ниже текущих значений. Так что еще не все потеряно», — оптимистичен Калачев.

На настроениях и ожиданиях производителей (то есть динамике индекса PMI) сказывается, во-первых, продолжающийся спад потребительского спроса, вызванный слабыми темпами роста доходов населения и прекращением снижения ставок по потребительским кредитам. Во-вторых, поставленный на паузу инвестиционный спрос после окончания подготовки к ЧМ-2018 и до начала реализации инфраструктурных проектов в рамках «майского указа».