В России появится железнодорожный лоукостер

Парк этого перевозчика будет состоять из старых вагонов без кондиционеров и биотуалетов. Ходить эти вагоны будут, до того как они выработает свой срок под брендом "эконом-бюджет". Об этом говорится в годовом отчете компании.

Что касается современного парка вагонов, которые курсируют по России, то они будут разделены на три класса облуживания: эконом, комфорт, бизнес.

При этом компания продолжит развивать дневные экспрессы, поддерживать маршруты ночных поездов.