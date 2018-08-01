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В России появится железнодорожный лоукостер
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В России появится железнодорожный лоукостер 

Российская Газета 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Федеральная пассажирская компания (ФПК) намерена создать временный локостер по перевозке пассажиров.
Парк этого перевозчика будет состоять из старых вагонов без кондиционеров и биотуалетов. Ходить эти вагоны будут, до того как они выработает свой срок под брендом "эконом-бюджет". Об этом говорится в годовом отчете компании.
Что касается современного парка вагонов, которые курсируют по России, то они будут разделены на три класса облуживания: эконом, комфорт, бизнес.
При этом компания продолжит развивать дневные экспрессы, поддерживать маршруты ночных поездов.
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