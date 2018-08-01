Украина раскрыла способы остановить «Северный поток-2»

Витренко полагает, что остановить стройку могут американские санкции, резкое изменение отношения к проекту со стороны Германии, а также позиция Дании, которая пока остается единственной европейской страной, не давшей разрешения на работы в своих территориальных водах.

«Американские санкции — это важный фактор. Важным фактором является позиция немецкой стороны, в последнее время эволюционирует. И нам кажется, что до немецких политиков может дойти понимание, что этот проект реально опасен как для Германии, так и для всей Европы», — заявил коммерческий директор «Нафтогаза».

Берлин может изменить свою позицию из-за того, что проект ударит по украинскому транзиту, считает Витренко. В качестве аргумента он привел слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая отмечала, что проект может быть реализован только в случае сохранения украинского транзита газа. Дания в одиночку же сможет замедлить реализацию всего проекта, если не выдаст разрешение на строительство.

«"Северный поток-2" — это политический проект, нацеленный на коррумпирование европейских политиков, нацеленный на разделение единства Европы, на уничтожение европейского проекта. Аналогичное понимание мы видим и у американской стороны, вопрос лишь в том, когда это будет реализовано в конкретные действия», — заявил Витренко, отметив, что в США уже готовят санкции за реализацию проекта.