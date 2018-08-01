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Минпромторг видит наибольший потенциал роста экспорта в автопроме, химии и фармацевтике
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Минпромторг видит наибольший потенциал роста экспорта в автопроме, химии и фармацевтике 

ТАСС 1 августа 2018
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минпромторг видит наибольший потенциал роста в части экспорта у таких отраслей, как автопром, фармацевтика, химия и тяжелое машиностроение. Так, экспорт продукции автопрома РФ может расти на 12% в год, до $7,5 млрд к 2024 году, сказал ТАСС замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.
"Есть сегменты, которые имеют нереализованный экспортный потенциал. Российский автопром, например, может расти на 12% в год и достигнуть объема в $7,5 млрд к 2024 году. Фармацевтическая и косметическая промышленность — на 14% в год, до $4 млрд Химия — на 9% с увеличением объемов экспорта до $37 млрд Российское тяжелое и нефтегазовое машиностроение способно расти на 7% ежегодно", — сказал он.
Перед правительством стоит задача до 2024 году обеспечить формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта которых составит не менее 20% ВВП. Это следует из указа президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Объем несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году должен быть увеличен до $250 млрд, объем экспорта услуг — до $100 млрд, отмечал президент.
Правительство в рамках работы президиума совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам работает над направлением «международная кооперация и экспорт», который включает в себя четыре приоритетных проекта. Первый посвящен системным мерам развития международной кооперации и экспорта, остальные — экспорту по отраслям (промышленность, АПК и образование). Правительство уже согласовало послабления и дополнительные меры для развития экспорта: смягчило условия валютного контроля, расширило понятие экспортного кредита. Минпромторг предложил также ввести экспортные KPI для госкомпаний.
По словам Осьмакова, Минпромторг ориентируется на дифференцированный подход — в зависимости от специфики той или иной отрасли. «Для определения целевых показателей приходится брать в расчет целый ряд факторов — текущие и перспективные условия внешней торговли, конкурентные преимущества, потенциал рынка», — отметил он.
"Мы не можем, к примеру, поставить металлургическим компаниями экспортный KPI на уровне 10-15% в год, потому что сама отрасль находится сегодня в непростых условиях и ожидать ежегодного роста более чем на 2-5% очень сложно", — заметил замглавы Минпромторга.
ТАСС: последние новости
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