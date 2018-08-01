Украинский рынок труда оказался на грани коллапса

Украинский рынок труда на грани коллапса: специалисты бегут из страны

Эксперты признают, что причиной нехватки кадров является трудовая миграция и низкая зарплата в стране.

По данным экспертов, на рынке труда Украины существует дефицит сотрудников рабочих специальностей. При этом со стороны работодателей ощущается спрос именно на эти вакансии.

«Если в общем у нас около 100 тысяч вакансий, то каждая десятая, девятая — это производство. Каждая одиннадцатая-пятнадцатая — это строительство и подобное. То есть 10-15 тысяч вакансий в месяц — это только, так сказать, та часть айсберга, которую мы видим, которую размещают на сайте».

По данным эксперта, сегодня на производстве неукомплектованность превышает 25-30%. Причиной нехватки кадров является трудовая миграция в Европу. «Здесь, у нас, немножко по-другому все организовано и поэтому заработная плата ниже», — признала Пашкина.

Напомним, с 2013 по 2016 годы объем средств, заработанных украинцами в Польше, вырос с 3,6 млрд до 12,6 млрд злотых. Отметим, что на покрытие своих потребностей мигранты тратят всего около 34,2% дохода, а остальное отправляют родственникам.

По оценке Европейского банка реконструкции и развития , денежные переводы из за рубежа обеспечили 8,5% ВВП страны. Национальный банк Украины приводит цифру 8,3%, или $9,3 млрд в денежном эквиваленте.

По подсчетам сайта Ukranianpeopleleaks на данный момент более 383 тыс. украинцев уже сбежали из страны на заработки.