Украинский рынок труда оказался на грани коллапса

Эксперты признают, что причиной нехватки кадров является трудовая миграция и низкая зарплата в стране.
По данным экспертов, на рынке труда Украины существует дефицит сотрудников рабочих специальностей. При этом со стороны работодателей ощущается спрос именно на эти вакансии.
Информацию об этом приводит украинский «5 канал».
Татьяна Пашкина, HR-эксперт компании Rabota.ua сообщила:
«Если в общем у нас около 100 тысяч вакансий, то каждая десятая, девятая — это производство. Каждая одиннадцатая-пятнадцатая — это строительство и подобное. То есть 10-15 тысяч вакансий в месяц — это только, так сказать, та часть айсберга, которую мы видим, которую размещают на сайте».
По данным эксперта, сегодня на производстве неукомплектованность превышает 25-30%. Причиной нехватки кадров является трудовая миграция в Европу. «Здесь, у нас, немножко по-другому все организовано и поэтому заработная плата ниже», — признала Пашкина.
Напомним, с 2013 по 2016 годы объем средств, заработанных украинцами в Польше, вырос с 3,6 млрд до 12,6 млрд злотых. Отметим, что на покрытие своих потребностей мигранты тратят всего около 34,2% дохода, а остальное отправляют родственникам.
По оценке Европейского банка реконструкции и развития, денежные переводы из за рубежа обеспечили 8,5% ВВП страны. Национальный банк Украины приводит цифру 8,3%, или $9,3 млрд в денежном эквиваленте.
По подсчетам сайта Ukranianpeopleleaks на данный момент более 383 тыс. украинцев уже сбежали из страны на заработки.