Авансом и «за того парня»: налоги уходят в онлайн

Возможность уплаты налогов по доверенности и заранее, авансом, повысит качество администрирования, положительно отразится на собираемости самих налогов. Такие мнение озвучили опрошенные ФБА «Экономика сегодня» эксперты.

Со следующего года процедура уплаты налогов будет упрощена. Например, можно будет платить налоги за других людей по доверенности. Новый закон, подписанный Владимиром Путиным , вводит понятие единого налогового платежа. Его можно будет перечислять по своему усмотрению, в том числе авансом, через многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ).

Деньги будет поступать на счет Федерального казначейства , оттуда уже в бюджет при наступлении срока уплаты соответствующих налогов. Также граждане смогут добровольно оплачивать задолженность, включая штрафы и пени, которая отображается в личном кабинете на сайте ФНС, не дожидаясь напоминаний ведомства. Удаленная оплата коснется трех видов налогов — на имущество физических лиц, транспортного и земельного.

Федеральной налоговой службе считают, что все это заметно ускорит процесс оформления платежных документов и сократит количество ошибок.

Уплата по доверенности — это удобно

Мера должна повысить собираемость налогов, считает Василий Колташов . Определенное упрощение процедур, по мнению эксперта, даст желаемый результат.

"Мне кажется, что внесение авансовых платежей не будет пользоваться популярностью, а вот уплата налогов по доверенности — наверное, да, это будет удобно, особенно для тех, кто самостоятельно не может дойти до банка, например", — считает доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов.

Единая база возьмет налоги под контроль

Данные меры — определенный шаг вперед по администрированию налогов, шаг безусловно положительный. Вызваны эти изменения переходом ФНС на электронное делопроизводство, объясняет заместитель заведующего кафедрой корпоративного управления ВШКУ РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Людмила Дуканич.

"Чем лучше поставлено администрирование, тем улучшается и собираемость налогов — в смысле повышения эффективности процедур. Рассчитываю, что это положительно скажется на собираемости. Для налогоплательщиков это тоже подспорье. Увеличение возможностей выбора — это же хорошо", — сказала эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Дуканич уверена, что в конечном итоге все отношения между налогоплательщиком и бюджетом будут реализовываться в электронном виде.

"По собираемости у нас, конечно, есть проблемы и сокрытия, и задолженности, но переход на электронный контроль будет способствовать решению этих вопросов. Формирование единой базы позволяет усилить контроль и улучшить показатели по встречным проверкам", — заметила эксперт, назвав нынешние нововведения «цивилизованным, нормальным шагом в сторону улучшения качества администрирования».

По оценке Минфина , 1 трлн руб. в прошлом году пришел в бюджет в результате роста собираемости налогов. Примерна эта сумма, или 40% дополнительных налоговых сборов 2017 года была собрана благодаря усилиям правительства по повышению собираемости налогов. По оценкам международных агентств, уклонение от уплаты налогов лишает бюджет 4-5 трлн руб. в год, включая потери от неформального сектора и мошеннических схем. Как сообщал Минфин, уклонение от уплаты налогов неформального сектора стоит бюджету примерно 3 трлн руб. в год, в том числе около 2 трлн руб. — недосборы подоходного налога.

Рассылка уведомлений об уплате налогов физлицами началась в июне. ФНС России напоминает, что срок уплаты налогов — не позднее 3 декабря 2018 года.