Казино проигрывают в опционы 

Краткосрочные сделки с производными финансовыми инструментами (ПФИ), в которых второй стороной выступают физлица, будут отнесены к азартным играм. Соответствующие поправки в закон о рынке ценных бумаг подготовил Минфин (документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности). Под азартные игры такие сделки попадут при условии, что срок исполнения по ним не превышает трех дней и заключены они были не на бирже и не через форекс-дилеров.
Поправки направлены против организации азартных игр под видом бинарных опционов, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина. Покупатель бинарного опциона делает прогноз на то, как изменится цена базового актива за определенный срок, и либо получает фиксированный доход, либо несет убыток на размер стоимости опциона. Это фактически пари, констатирует старший юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов.
Сделки с внебиржевыми ПФИ со сроком до трех дней априори носят азартный характер, говорит партнер адвокатского бюро ЕМПП Олег Бычков: «Это слишком короткий срок, чтобы были очевидны тренды, особенно для неквалифицированных инвесторов. Фактически в такой ситуации человек полагается на случай. А поскольку сделки внебиржевые, он еще никак и не защищен».
Сейчас торговля бинарными опционами в России специально не регулируется. Этим пользуются нелегальные казино, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. Практически невозможно привлечь к ответственности казино, использующее «игровой автомат» без генератора случайных чисел, но с привязкой к финансовым инструментам: в этом случае казино не попадает под закон об игорной деятельности, объясняет он, замечая, что де-факто это тот же генератор случайных чисел.
Поскольку бинарные опционы попадут под азартные игры, заключать такие сделки можно будет только в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах, следует из поправок. Представители казино сомневаются, что этот инструмент будет популярен у посетителей. Директор «Шамбалы» Максим Смоленцев (компания управляет одноименным казино в «Азов-сити») говорит, что клиенты легальных казино и игорных залов не будут обращаться к бинарным опционам, поскольку казино может предложить много более интересных и понятных азартных игр.
«Возможно, действительно на законодательном уровне стоит ограничить привлечение широкого круга инвесторов-физлиц в бинарные опционы», — рассуждает заместитель гендиректора «Альпари форекса» Илья Ванин (компания на своем сайте продает бинарные опционы). Но делать это нужно за счет ограничений в рамках финансового законодательства и не распространять на более широкий круг финансовых инструментов, убежден он: «Может, при разработке законопроекта и хотели описать бинарные опционы, но под текущую формулировку попадают все внебиржевые ПФИ со сроками менее трех дней».
Риск того, что поправки могут затронуть и другие деривативы, не носящие по своей природе азартный характер, но включающие момент относительности, действительно есть, согласен Морозов. Необходимо проследить, чтобы к казино не приравняли действительных профессиональных участников финансового рынка, говорит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Финансовый и игорный рынки должны регулироваться отдельно, подчеркивает он, замечая, что организаторов азартных игр, маскирующихся под участников рынка ценных бумаг, отсекать необходимо. Отзывы, предложения и замечания комитет принимает до 13 августа.