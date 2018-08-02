Праздник закончился: что не так с российской экономикой

Прошедший недавно чемпионат мира по футболу способствовал росту потребительского спроса, общепита и транспортных перевозок, констатирует Минэкономразвития . В целом, темпы роста ВВП во втором квартале составили 1,8%, что больше показателя первого квартала. Но эксперты не ждут дальнейшего ускорения экономики. По итогам года по темпам роста Россия отстанет от США в два раза.

По оценке Минэкономразвития, ВВП России во втором квартале 2018 года вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в первом квартале, по данным Росстата, составил 1,3%, а в целом за январь-июнь он оценивается на уровне 1,7%. Об этом говорится в июльском выпуске «Картины экономики».

«Положительный вклад в динамику ВВП в апреле-июне внесло промышленное производство, профессиональные услуги и финансовая деятельность. Ускорению экономического роста по сравнению с первым кварталом 2018 года способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, а также восстановление динамики строительного сектора», — указывается в обзоре ведомства.

В Минэкономразвития отмечают в частности, что в июне ускорился рост потребительского спроса, в том числе «благодаря проведению в России Чемпионата мира по футболу». Оборот розничной торговли вырос в июне на 3% с майских 2,4% (здесь и далее — к июню и маю прошлого года).

Ускорение роста было более выраженным в сегменте продовольственных товаров (3,2% в июне против 2% в мае). Правительственные экономисты отмечают также активизацию спроса «в период спортивных соревнований» в сфере общественного питания (плюс 4,6% в июне против 2,1% в мае).

Чемпионат мира оказал также положительное влияние на транспортную отрасль. По данным РЖД, на которые ссылается Минэкономразвития, рост перевозок пассажиров поездами дальнего следования в июне ускорился до 15,6% с 7% в мае. По данным Росавиации, темп роста авиаперевозок в июне составил 10,4% по сравнению с 8,7% месяцем ранее, при этом «активизация спроса наблюдалась как на международных, так и на внутренних направлениях».

Ранее о позитивном эффекте мундиаля заявили и в Банке России

«Положительный вклад внесло и проведение в России чемпионата мира по футболу. По оценкам, спрос со стороны иностранных болельщиков увеличил объем предоставления услуг в гостиничном секторе, в транспортной и ресторанной сфере», — говорилось в недавнем информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

При этом годовой темп прироста ВВП в втором квартале, по оценкам Банка России, увеличился до 1,8–2,2%. Оценка Минэкономразвития, напомним, 1,8%.

Большой вклад в рост экономики внесло также оживление промышленного производства во втором квартале, которое выросло на 3% (в первом квартале было плюс 2,3%). Аналитики Sberbank CIB отмечают при этом, что статистика за июнь свидетельствовала о замедлении годового роста в базовых отраслях до 1,5% по сравнению с 3,8% в предыдущем месяце.

Но эффект от проведения чемпионата мира окажется кратковременным. Аналитики не ждут ускорения темпов роста в третьем и четвертом кварталах.

Все проблемы российской экономики остались неизменными — это слабый рост доходов населения (0,2% за июнь и 2,6% за полгода) и недостаточно высокий темп роста инвестиций. Минэкономразвития оценило рост капвложений во втором квартале всего в 2-3% к апрелю-июню прошлого года. В первом квартале показатель составлял 3,6%.

«Эффект от чемпионата мира на экономический рост, по нашим оценкам, достаточно краткосрочный и ограниченный (около 0,2-0,3% ВВП), он вряд ли он сильно подстегнет потребительский спрос во второй половине года, так как усиливаются инфляционные ожидания, а доходы стагнируют», — отмечает Сергей Суверов, старший аналитик БКС.

В то же время он отмечает, что косвенный положительный эффект на экономику в дальнейшем будут оказывать новые дороги, аэропорты и другие объекты транспортной инфраструктуры, построенные к мировому первенству.

Но зато спортивная инфраструктура будет требовать расходов на свое содержание, говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов . Дополнительный прирост ВВП от проведения ЧМ 2018, судя по всему, не превысит 0,1-0,2 процентных пункта, считает он и добавляет, что «это исчезающе малая величина».

«Полагаю, что 0,1-0,2 процентных пункта, которые обретет ВВП в этом году, легко будут «съедены» повышением НДС на 2 процентных пункта, ростом стоимости бензина на 11%, растущей инфляцией, и, как следствие — падающими реальными доходами граждан», — подчеркивает он.

По итогам года, согласно консенсус-прогнозу Reuters , российский ВВП вырастет на 1,8%. В третьем и четвертом кварталах текущего года темпы роста экономики составят, по мнению экономистов, 1,7% и 2,1% соответственно. Но при этом на следующий год прогноз дает только 1,7% роста. По оценке Минэкономразвития, темпы роста российской экономики будут колебаться вокруг 2% до 2021 года.

Российская экономика выглядит бледно на фоне конкурентов. Так, по первой оценке, ВВП США вырос во втором квартале на 4,1%. В американской администрации ждут уверенного роста в среднесрочной перспективе.