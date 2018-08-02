Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году

Одной из главных финансовых проблем современного мира является привязка цен на энергоресурсы к доллару. Данный факт позволяет США влиять на экономическую политику в большинстве стран мира. Самое удивительное, что когда похожая ситуация сложилась в послевоенные годы И. В. Сталин одним росчерком пера не только обвалил доллар, но и избавил от его «опеки» экономику и внешнюю торговлю СССР.

Денежная реформа

По сравнению с экономикой стран — активных участниц Второй мировой войны экономическое положение Советского Союза оказалось наиболее устойчивым. В то время как в СССР объем денежной массы с 1939-го по 1945 год увеличился в 3,8 раза, в фашистской Германии аналогичный показатель поднялся в 6 раз, в Италии — в 10 раз, а в Японии — в 11 раз. После окончания Великой Отечественной войны перед руководством СССР встали вопросы снижения инфляции, насыщения рынка продовольствием и промышленными товарами, а также уменьшения объема денежной массы, скопившейся у населения. Экономическая реформа 1947 года достаточно эффективно решила эти проблемы. На зависть всему миру в нашей стране были сохранены на прежнем уровне цены на продовольственные товары, при том, что продуктовые карточки были отменены. Большинство стран Европы позволить себе подобное ни 1947 году, ни в последующие несколько лет не могли. [С-BLOCK]

Кроме того, необходимо было полностью исключить зависимость советской экономики от доллара. Дело в том, что с 1937 года советский рубль во внешнеэкономических расчетах был привязан к доллару. В частности, курс рубля по отношению к той или иной мировой валюте исчислялся в долларовом эквиваленте. До реформы 1947 года один доллар соответствовал 53 рублям. Сталина подобное положение совершенно не устраивало. По его заданию советские экономисты попытались путем сопоставления множества разных факторов определить приемлемое для страны соотношение рубля к доллару. В итоге на докладе у Сталина глава Министерства финансов А. Г. Зверев и руководитель Госплана М. З. Сабуров предложили курс 14 рублей за 1 доллар. Однако Иосиф Виссарионович отверг данную цифру, заявив, что один доллар не может стоить больше четырех рублей. Свидетелем данного разговора был премьер-министр Китая Чжоу Эньлай

Экономическая свобода

Тем не менее окончательную финансовую свободу от доллара рубль обрел лишь 28 февраля 1950 года, в день получения своей золотой основы. С этого момента привязка рубля к доллару была отменена, а СССР, по словам Сталина, надежно защитил себя от спекулятивной валюты США. Комментируя данный шаг, Иосиф Виссарионович в очередной раз в качестве примера недальновидной финансовой политики привел Югославию, где Иосип Тито привязал валюту страны к бивалютной корзине доллара и фунта стерлингов. По мнению главы СССР, подобные действия должны сначала спровоцировать в Югославии коллапс, а затем ее политическое расчленение странами Западного мира. Как показала дальнейшая история, данные слова Сталина оказались пророческими.