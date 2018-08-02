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Разработан маршрут «Северного потока-2» в обход Дании
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Разработан маршрут «Северного потока — 2» в обход Дании 

Деловая газета «Взгляд» 17 часов назад
Фото: Reuters
Оператор проекта «Северный поток — 2» компания Nord Stream-2 AG разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания проекта, сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой OMV Манфред Ляйтнер.
«Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream — 2 AG не нужно дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось при запуске проекта — она составляет 9,5 млрд евро», — передает ТАСС ответ Ляйтнера на соответствующий вопрос.
Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что в парламент королевства внесены законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».
Напомним, 28 июня финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что прокладка трубопровода «Северный поток — 2» в обход Дании в случае отказа Копенгагена в выдаче разрешения на строительство не сильно отразится на сроках и стоимости реализации проекта.
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