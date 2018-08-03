Оценка влияния санкций на выполнение госзадач России даст неожиданный результат

"До сегодняшнего дня санкции какого-то заметного влияния на российскую экономику все же не оказали. О них очень много говорят, ими пугают, но всерьез они РФ не затрагивают. В части персональных санкций попавшим под них двум сотням человек может быть немного грустно, что они не могут съездить в Европу на отдых, но на экономике нашей страны это глобально не отражается. То есть здесь влияния на поставленные государством задачи и выполнение майского указа просто не видно.

То, что России пока не дают кредитов на длительные сроки, тоже в нынешних условиях, когда наша финансовая система имеет небольшой профицит ликвидности, тоже не сильно влияет на российскую экономику. И практически нулевой эффект рестрикций Запада мы видим с 2014 года по сегодняшний день. Но к этому выводу можно добавлять слово «пока», потому что определенный эффект на Россию могут оказать весенние санкции США — они были анонсированы в апреле этого года, должны вступить в действие в конце октября, и потенциально могут дать определенный негативный эффект", — отмечает эксперт.

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин рассказал, что ведомство подготовило стратегию развития ведомства до 2024 года. И хотя напрямую такой задачи не стоит, СП попытается анализировать влияние санкций на выполнение государственных задач. Об этом чиновник заявил, отвечая на вопрос о планах ведомства создавать специальные подразделения по работе с влиянием санкций. То есть Счетная Палата будет работать в направлении прогнозов и рекомендаций правительству.

"В каком виде будут введены в действие апрельские санкции, говорить пока рано — с момента анонса их уже трижды смягчали, сроки введения переносились. Последний раз — на середину осени. В данном случае правильным будет дождаться окончательных формулировок, окончательного введения и первой реакции экономики, чтобы попытаться оценить влияние на Россию.

Апрельские санкции подразумевали новые ограничения для крупных бизнес-структур РФ, частичный их эффект мы видели на "Русале" . Однако предсказать, как себя поведет рынок, сегодня невозможно. Понятно одно: до тех пор, пока экспорт углеводородов из России не ограничивают, чего-то катастрофического ждать не стоит", — подчеркивает эксперт.

Новая волна

Американские сенаторы от обеих партий 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который в очередной раз усиливает антироссийские санкции. Документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов РФ», ее «олигархов и госпредприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Также вводится «запрет на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации», сообщала пресс-служба сенатского комитета по иностранным делам.

Кроме того, законопроект нацелен на введение «секторальных санкций в отношении действующих в киберпространстве лиц» и создание в США некоего «Национального центра по отражению российских угроз». «Целью этого центра является повышение уровня подготовки и реагирования на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие от Российской Федерации», — поясняется в документе.

"Анонсированный на днях документ даже не стоит обсуждения — его только что внесли на рассмотрение, это «сырой» проект, который будет долго оцениваться и дорабатываться. Когда и в каком виде его примут, если вообще такое случится, предположить невозможно. Даже формулировки его расплывчаты и невнятны. Что получится на выходе — по-моему, не знают даже сами американские сенаторы.

Потому ожидания тревожные, но ничего страшного за четыре года не произошло. Даже с прогнозами на курс рубля в связи с анонсированными санкциями к российскому госдолгу ожидания не столь мрачные, как их расписывают. Если ограничения США коснутся всех без исключения облигаций федерального займа (ОФЗ) России, рубль «просядет» на 15 процентов — это возможно, но необязательно. В случае, если запрет на покупку коснется только новых ОФЗ, негативное влияние на рубль будет примерно втрое ниже.

Другое дело, если дойдет до столь жестких мер, скорее всего, только ими ограничиться не удастся. Как правило, санкции вводятся либо по мягкому сценарию, либо бьют «тяжелой артиллерией». До сегодняшнего дня санкции лишь громко декларировались, но на деле были чисто символическими. Но в случае наступления настоящей санкционной войны все будет зависеть от тяжести и весомости мер, которые предпримут против нашей экономики оппоненты", — заключает Сергей Хестанов.