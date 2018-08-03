Иран нашел способ отбиться от санкций США

По пути Венесуэлы: Иран отобьется от санкций криптовалютой

США вводит первый этап санкций против Ирана. Основной этап ограничений, который призван помешать продаже иранской нефти, намечен на осень. Между тем курс риала на черном рынке уже сейчас опустился почти в два раза по сравнению с маем, иранцы протестуют на улицах против роста цен, а чиновники строят планы обойти санкции с помощью создания национальной криптовалюты. Впрочем, эксперты предупреждают, что, судя по опыту Венесуэлы, криптовалюта не спасет экономику Ирана.

В субботу, 4 августа, США вводит в действие санкции против Ирана. На начало последнего лета месяца намечено вступление в силу первого этапа санкций, на 6 ноября — второго.

В рамках летнего этапа санкции затронут автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами, осенний этап будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ

Основная цель Вашингтона — свести на нет продажу Тегераном нефти. Иран является третьим по величине производителем черного золота среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии и Ирака). Речи о свержении режима в Иране не идет, неоднократно ранее заверял президент США Дональд Трамп . Вашингтон рассчитывает повлиять на иранское руководство таким образом, чтобы оно действовало в «соответствии с тем, чего действительно хочет иранский народ».

До этого в мае США объявили об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — соглашения 2015 года по иранскому атому. Также в мае минфин США ввел санкции в отношении главы иранского ЦБ Валиоллы Сеифа, утверждая, что он содействовал финансированию «Хезболлы»

В преддверии вступления санкций со стороны США в Иране царит хаос. Национальная валюта после майских заявлений США, просела почти в два раза, иранцы в панике скупают доллары и другие активы, опасаясь их подорожания.

В частности, иранский риал на черном рынке в последнее время достиг рекордной отметки 120 тысяч за $1, тогда как в конце мая этот показатель составлял 65 тыс. риалов.

Впрочем, официальный курс доллара равен 44 тысяч риалов. С осени прошлого года национальная валюта Исламской республики уже подешевела примерно на 25% по отношению к доллару. Тогда один доллар стоил 36 тысяч риалов, говорит аналитик «Финам» Сергей Дроздов

Сейчас по всей стране проходят масштабные акции протеста. По сообщениям местных информагентств, они идут в городах Шираз, Мешхед, Исфахан и пригороде Тегерана.

Иран живет в условиях международных санкций практически с момента исламской революции в 1979 году. За долгие годы торгово-экономических ограничений экономика страны уже не раз переживала взлеты и падения и частично приспособилась к функционированию в экстремальных условиях.

«Введение новых санкций со стороны США, которые в первую очередь затрагивают основную статью иранского экспорта-нефть, безусловно, усилят давление на экономику страны, однако без поддержки США со стороны Евросоюза, который всеми силами пытается отойти в сторону, будет иметь весьма ограниченное влияние на Иран», — говорит Дроздов.

Впрочем, как полагает Александр Егоров , валютный стратег ГК TeleTrade, ограничение поставок нефти снизит поступление валютной выручки в страну, что ограничит возможности импорта товаров, в том числе, возможно, в какой-то момент и жизненно важных.

В целом же снижение иностранных инвестиций в любом случае приведет к замедлению экономики, говорит эксперт.

«Многое будет зависеть о того, будет ли эта изоляция такой же всеобъемлющей, как того хотят США, или другие государства все же к ней не присоединяться: Китай к примеру, планирует сохранить деловые отношения с Ираном», — отмечает Егоров.

На фоне проблем в экономике вырос спрос на криптоактивы.

За последний год жители Ирана купили криптовалюты более чем на $2,5 млрд, говорит Андрей Луговой , генеральный директор компании Криптолион.

Власти Ирана уже заявили о желании обойти санкции с помощью создания криптовалюты. Департамент науки и технологий при правительстве уже начал разработку национальной криптовалюты.

Предполагается, что токенизированный аналог иранского риала, в частности, будет использоваться для расчетов с местными коммерческими банками и будет способствовать укреплению курса национальной денежной единицы, а также стимулировать рост объема внутренних и внешних платежей.

При этом пока что отношение к проекту созданию национальной криптовалюты в Иране у экспертов весьма сдержанное.

«Это позволит частично обойти необходимость расчетов в долларах за иранскую нефть. Но нужно четко понимать, в каких областях можно будет применять иранскую криптовалюту. Пока что опыт Венесуэлы, создавшей криптовалюту El Petro, не производит впечатления», — говорит эксперт.

По мнению же аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова , вряд ли создание национальной криптовалюты может существенно улучшить экономическую ситуацию в стране.

«Так, в Венесуэле при первичном размещении все же нашлись какие-то покупатели. Исходя из объема размещенных токенов и заявленной цены размещения венесуэльские организаторы ICO могли получить порядка $700 млн Сложно сказать, какую долю из этой суммы обеспечили сторонние инвесторы, но какой-то приток реальных средств был», — поясняет эксперт.

В целом криптовалюта El Petro, несмотря на достаточно шумный запуск, заявления о привязке стоимости одного токена к стоимости одного барреля нефти и повсеместную популяризацию со стороны властей, так и не стал платежным средством номер один в Венесуэле, говорит Андрей Луговой.

Страны оказались не готовы закупать нефть в Венесуэле за криптовалюту. В частности, Индия отказалась оплачивать нефть в этом токене, несмотря на скидку почти в 30%, отмечает эксперт.