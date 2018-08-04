В России выросла средняя зарплата

В России по итогам первой половины 2018 года выросла среднемесячная заработная плата. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата

Показатель вырос до 42,5 тысяч рублей, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда среднемесячная начисленная заработная плата составляла 38 тысяч рублей.

Также этот показатель оказался выше на восемь процентов, чем средняя заработная плата за весь 2017 году, которая немного превышала 39 тысяч рублей.

В июле 2018 года стало известно, что в первой половине 2018 года рост зарплат в частном секторе в Москве остановился, а в Санкт-Петербурге даже уменьшился на 2 процента, хотя в других регионах показал небольшой рост.