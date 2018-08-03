Продэмбарго показало западным экспортерам силу российского импортозамещения

Убытки от введения продэмбарго Россией были серьезными для западных экспортеров, и они были бы не против вернуться на российский рынок. Правда, теперь это в любом случае будет непросто. Об этом ФБА «Экономика сегодня» сказал эксперт Леонид Холод

Потери западных экспортеров от введенного Россией продовольственного эмбарго превысили $8 млрд Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

По данным ведомства, в предшествовавшем санкциям 2013 году объем импорта продовольственной продукции в РФ составил 3,9 млрд тонн на общую сумму $8,3 млрд.

По результатам 2014 года импорт санкционных продуктов из ЕС , США, Канады, Австралии и Норвегии снизился почти в два раза, до $4,9 млрд, а в 2015 прекратился полностью — продукты из этих стран были замещены продуктами из других стран либо отечественными товарами.

В январе этого года заместитель генерального секретаря Немецкого крестьянского союза Удо Хеммерлинг сообщил, что фермеры Германии в 2015-2016 годах теряли из продэмбарго 1 млрд евро ежегодно.

Значительный ущерб

Считать выпадающие доходы от экспорта вот так линейно — не совсем корректно, говорит доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

"Самый значительный ущерб был именно в 2014 году, когда были законтрактованы объемы и товар уже подводился под конкретного покупателя. И когда экспортер узнавал, что покупатель не нуждается в товаре, у него, конечно, был шок. Но затем происходит переориентация на другие рынки, убыточный эффект сходит на нет, в зависимости от поворотливости экспортеров. Больше всего эмбарго могло ударить по польским яблокам — Россия была самым крупным покупателем. Впрочем, насколько я знаю, поляки свою продукцию уже пристроили", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Российский рынок, конечно, терять экспортеры не хотели — он был и остается для них привлекательным и по емкости, и в логистическом плане. Но вернуться обратно, если такая возможность появится, будет не так просто. Во-первых, у экспортеров есть обязательства перед новыми покупателями, которых они нашли после потери российского рынка.

Соответственно, чтобы начать поставки в Россию, нужно будет увеличить производство, а это дело не двух дней. Во-вторых, в самой РФ ситуация изменилась — в результате процесса импортозамещения произошли серьезные логистические подвижки. То есть если эмбарго отменить, объемы поставок из этих стран могут быть меньше, наш рынок уже не нуждается в прежних объемах, пояснил Леонид Холод.

Импортозамещение удалось

Четыре года, которые прошли с момента введения контрсанкций — это еще не закончившийся инвестиционный период для отечественных производителей, поэтому делать точные выводы о действии эмбарго на внутренний рынок преждевременно.

Очень хорошо себя чувствовали те, кто до 2014 года вложились в расширение производства, они получили бонус.

"Бонус был не в эмбарго, а в снижении курса рубля. Это, при всех своих отрицательных моментах, для внутреннего производства стало серьезной ценовой поддержкой. Так что те, кто инвестировал раньше, имели дополнительное преимущество. И в этом смысле импортозамещение точно удалось", — сказал эксперт.

Наибольшая доля импорта в денежном выражении в 2013 году приходилась на мясную продукцию. На втором месте — молочная продукция, затем рыба и морепродукты, фрукты, орехи и овощи.