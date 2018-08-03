Ещё
Китай приостановил закупку нефти из США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Reuters: китайская корпорация Sinopec приостановила закупку нефти из США 

ТАСС 17 часов назад
Фото: EPA
Трейдинговое подразделение Unipec китайской нефтеперерабатывающей корпорации Sinopec приостановило импорт сырой нефти из США в связи с ухудшением торговых отношений между странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как сообщил один из них, точный срок приостановления импорта неизвестен, однако Unipec не размещает новые заказы на нефть как минимум до октября. Ранее компания заявляла, что к концу года планирует организовать закупку нефти из Соединенных Штатов до 300 тысяч баррелей в день, что в три раза больше, чем в прошлом году.
По данным агентства, китайские импортеры нефти уже начали процесс сокращения закупок из США, чтобы избежать влияния от повышения торговых пошлин с американской стороны. 1 августа стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал поручение представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд Китайские власти заявили, что будут вынуждены дать ответ на усиливающиеся протекционистские меры Вашингтона и уже должным образом подготовились к обострению противоречий в сфере торговли с США.
ТАСС: последние новости
Путин утвердил повышение НДС до 20% Минфин КНР огласило новые повышенные пошлины в отношении товаров из США на сумму $60 млрд Путин утвердил налоговый маневр в нефтяной отрасли для роста доходов бюджета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога704
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение