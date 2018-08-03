Китай приостановил закупку нефти из США

Reuters: китайская корпорация Sinopec приостановила закупку нефти из США

Трейдинговое подразделение Unipec китайской нефтеперерабатывающей корпорации Sinopec приостановило импорт сырой нефти из США в связи с ухудшением торговых отношений между странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщил один из них, точный срок приостановления импорта неизвестен, однако Unipec не размещает новые заказы на нефть как минимум до октября. Ранее компания заявляла, что к концу года планирует организовать закупку нефти из Соединенных Штатов до 300 тысяч баррелей в день, что в три раза больше, чем в прошлом году.