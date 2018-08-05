В России появятся собственные офшоры 

Президент Владимир Путин на минувшей неделе подписал закон о создании на Дальнем Востоке и в Калининградской области специальных административных районов (САР). Планируется, что они должны стать альтернативой зарубежным офшорам.
Спецрайоны появятся в Приморском крае на острове Русский и в Калининградской области на острове Октябрьский. Зарегистрироваться в отечественных офшорах смогут только иностранные компании. Эти ограничения связаны с опасениями, что российские компании из других регионов будут переводить бизнес в САР.
"Деятельность компаний, которые являясь по сути российскими, но зарегистрированы в офшорах по разным причинам, в том числе для повышения конкурентоспособности на внешних рынках, подвержена рискам. В частности в связи с внесением в санкционные списки. Чтобы их снять, решили в ускоренном темпе создать такие внутренние офшоры, которые позволили бы этим компаниям плавно влиться в российскую юрисдикцию и получить защиту", — сообщил "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Кроме того, создание САР позволит подстегнуть рост экономик двух регионов. Как ранее отмечал член Совета Федерации Алексей Майоров, Калининградская область и Приморье выбраны не случайно: "Это наши форпосты на Востоке и на Западе. Мы должны осуществить эти пилотные проекты. И на их примере реализовать другие. Мы можем каждый день смотреть за нефтяными котировками, надеясь, что они будут расти и будет расти наша экономика, либо мы начнем развивать собственную экономику".
Принятие законов будет способствовать формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности. По мнению Анатолия Аксакова, приток инвестиций может достичь миллиарда долларов по каждому региону.
На островах установят гибкий правовой режим налогового и валютного регулирования, а также регулирования в части найма иностранной рабочей силы. Планируется, что компании смогут перерегистрироваться в российскую юрисдикцию в короткие сроки с минимумом издержек и с сохранением прав и обязанностей в полном объеме. Кроме того, компании, зарегистрировавшиеся в спецрайонах, получат возможность прохождения листинга на российских биржах. Как ранее сообщал министр экономического развития Максим Орешкин, специальные административные районы могут заработать уже этой осенью.