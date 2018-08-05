В России появятся собственные офшоры

Президент Владимир Путин на минувшей неделе подписал закон о создании на Дальнем Востоке и в Калининградской области специальных административных районов (САР). Планируется, что они должны стать альтернативой зарубежным офшорам.

Спецрайоны появятся в Приморском крае на острове Русский и в Калининградской области на острове Октябрьский. Зарегистрироваться в отечественных офшорах смогут только иностранные компании. Эти ограничения связаны с опасениями, что российские компании из других регионов будут переводить бизнес в САР.

"Деятельность компаний, которые являясь по сути российскими, но зарегистрированы в офшорах по разным причинам, в том числе для повышения конкурентоспособности на внешних рынках, подвержена рискам. В частности в связи с внесением в санкционные списки. Чтобы их снять, решили в ускоренном темпе создать такие внутренние офшоры, которые позволили бы этим компаниям плавно влиться в российскую юрисдикцию и получить защиту", — сообщил "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, создание САР позволит подстегнуть рост экономик двух регионов. Как ранее отмечал член Совета Федерации Алексей Майоров , Калининградская область и Приморье выбраны не случайно: "Это наши форпосты на Востоке и на Западе. Мы должны осуществить эти пилотные проекты. И на их примере реализовать другие. Мы можем каждый день смотреть за нефтяными котировками, надеясь, что они будут расти и будет расти наша экономика, либо мы начнем развивать собственную экономику".

Принятие законов будет способствовать формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности. По мнению Анатолия Аксакова, приток инвестиций может достичь миллиарда долларов по каждому региону.