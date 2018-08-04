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Польша стала покупать больше российского газа
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Польша стала покупать больше российского газа 

Инфо 24 3 часа назад
Фото: Инфо 24
Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила о снижении доли российского сжиженного природного газа (СПГ) в общем объеме импорта этого вида топлива — на 2% (до 75%).
Правда, при этом в абсолютном выражении объем импорта СПГ из России в Польшу с января по июль 2018 года вырос на 0,4 млрд кубометров (+6%) по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Польша покупает российский газ по «Ямальскому контракту», подписанному в 1996 году.
Предусмотренный договором объем поставок — 10 млрд кубометров, срок действия документа — до 2022 года.
Помимо России, PGNiG закупает СПГ в Катаре, США и Норвегии. Доля этого вида топлива в общем объеме закупок топлива, которые делает компания, достигла 19%.
PGNiG пытается диверсифицировать источники газа.
С 2022 года компания планирует получать СПГ: из Дании (с норвежского шельфа) по газопроводу Baltic Pipe,
из США (более 4 млрд кубометров в год). В 2010 году вице-премьеры РФ и Польши Игорь Сечин и Вальдемар Павляк подписали два протокола к «Ямальскому контракту»: об увеличении объемов поставок газа,
об изменении формы управления газопроводом Ямал — Европа. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение к «Ямальскому контракту». Польская компания ожидала, что после этого российский газ подешевеет для нее на 10%.
В 2015 году Варшава обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием новых скидок от «Газпрома».
30 июня 2018 года пресс-служба PGNiG сообщила, что арбитраж в своем промежуточном решении встал на ее сторону.
2 июля 2018 года в «Газпроме» заявили, что арбитраж отказал полякам в снижении цены.
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