Польша стала покупать больше российского газа

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила о снижении доли российского сжиженного природного газа (СПГ) в общем объеме импорта этого вида топлива — на 2% (до 75%).

Правда, при этом в абсолютном выражении объем импорта СПГ из России в Польшу с января по июль 2018 года вырос на 0,4 млрд кубометров (+6%) по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Польша покупает российский газ по «Ямальскому контракту», подписанному в 1996 году.

Предусмотренный договором объем поставок — 10 млрд кубометров, срок действия документа — до 2022 года.

Помимо России, PGNiG закупает СПГ в Катаре, США и Норвегии. Доля этого вида топлива в общем объеме закупок топлива, которые делает компания, достигла 19%.

PGNiG пытается диверсифицировать источники газа.

С 2022 года компания планирует получать СПГ: из Дании (с норвежского шельфа) по газопроводу Baltic Pipe,

из США (более 4 млрд кубометров в год). В 2010 году вице-премьеры РФ и Польши Игорь Сечин Вальдемар Павляк подписали два протокола к «Ямальскому контракту»: об увеличении объемов поставок газа,

об изменении формы управления газопроводом Ямал — Европа. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение к «Ямальскому контракту». Польская компания ожидала, что после этого российский газ подешевеет для нее на 10%.

В 2015 году Варшава обратилась в Стокгольмский арбитраж с требованием новых скидок от «Газпрома».

30 июня 2018 года пресс-служба PGNiG сообщила, что арбитраж в своем промежуточном решении встал на ее сторону.

2 июля 2018 года в «Газпроме» заявили, что арбитраж отказал полякам в снижении цены.