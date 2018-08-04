НДС повышен: что будет с ценами

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о повышении НДС на два процентных пункта — до 20%. Власти рассчитывают, что мера позволит обеспечить дополнительные 600 млрд руб. поступлений в бюджет. Однако увеличение ставки налога приведет к росту цен.

Владимир Путин подписал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Соответствующий документ об изменениях в Налоговом кодексе опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Предложение о повышении НДС до 20% правительство официально выдвинуло в июне. По оценке профильных ведомств, мера должна обеспечить поступление более 600 млрд рублей в бюджет ежегодно.

В экономическом обосновании к документу указывалась сумма в 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года.

«В настоящее время при реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации обложение налогом на добавленную стоимость производится по ставкам в размере 18, 10 или 0 процентов», — говорилось в пояснительной записке.

Льготные и нулевые ставки власти не планируют менять.

В законопроекте также говорится об установлении нулевой ставки НДС до 2025 года для пассажирских перевозок на территорию Дальневосточного федерального округа, а также продлении действия нулевой ставки для авиаперевозок в Крым и Калининград.

Еще одна принятая поправка касается возможности принятия к вычету суммы НДС по товарам, приобретенным за счет субсидий, полученных до 31 декабря 2018 года. Эта мера важна для сельскохозяйственных производителей и организаций, реализующих проекты по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

Вырученные средства правительство обещает потратить на решение проблем инфраструктуры, образования и медицины (суммарные расходы по «майскому указу» президента оцениваются правительством в 8 трлн руб.).

Кроме того, законопроект регулирует новые ставки тарифов по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование. Они устанавливаются в размере 22% в пределах установленной предельной величины и 10% — свыше установленной предельной величины.

Повышение ставки НДС коснется как бизнеса, так и граждан. Это неминуемо повлечет за собой рост цен на товары, прежде всего на продовольственные и лекарственные.

Рост цен может составить от одного до нескольких процентов.

Увеличение налоговой нагрузки на бизнес скажется на снижении предпринимательской активности, темпах экономического роста, малый и средний бизнес будет вытеснен крупными компаниями, имеющими свое производство, логистику, сбыт, считает Давид Абрамян, руководителя юридической практики компании «Прифинанс».

«Чтобы компенсировать снизившуюся маржинальность, скорее всего, производители заложат эти издержки в финальную стоимость, в то же время выросшие цены повлекут умеренное снижение спроса. И если каждый контрагент заложит свои издержки в стоимость услуг, то повышение цен может достичь 15-20%. Налоговая нагрузка также ударит по строительному сектору, автопрому, машиностроению. А фору получат импортные товары», — сказал он.

По подсчетам Департамента исследований и прогнозирования ЦБ , эффект повышения НДС на инфляцию может составить в 0,8-1,25 процентного пункта. Аналитики ждут «с большой вероятностью» в следующем году «временного ускорения инфляции немного выше» целевого уровня в 4% из-за повышения НДС.

В России инфляционные ожидания не заякорены, и существует высокая вероятность появления вторичных эффектов, отмечал финансовый регулятор в июльском бюллетене «О чем говорят тренды». Повышение НДС было учтено на последнем заседании Банка России: регулятор оставил ключевую ставку в 7,25% без изменений.

Кроме того, в Центробанке предупредил, что прямой негативный эффект от роста налоговой нагрузки может составить около 0,5 процентного пункта от ВВП.

Правда, аналитики надеются, что с учетом компенсирующего увеличения расходов совокупный эффект на ВВП может оказаться положительным.

Эксперты предупреждают, что с ростом НДС мы увидим повышение потребительских цен и, как следствие, снижение реальных доходов населения.