Британский министр: бескомпромиссная позиция ЕС приближает Brexit без сделки с Брюсселем

"Я думаю, что неуступчивость комиссии продвигает нас к тому, что сделки не будет", — цитирует агентство министра.

Кроме того, в своем интервью Фокс расценил шансы на Brexit без сделки с Брюсселем как 60% к 40%.

Лиам Фокс является последним представителем триумвирата министров, фактически правившего страной после референдума 2016 года о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС. Два других члена этого триумвирата — экс-глава МИД Борис Джонсон и бывший министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис — подали в первую неделю июля в отставку, посчитав утвержденный кабинетом министров план выстраивания отношений с ЕС после Brexit слишком большой уступкой Брюсселю, которая находится в противоречии с волей большинства британцев на вышеупомянутом референдуме.