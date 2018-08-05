Бескомпромиссность позиции Европейской комиссии (ЕК) на переговорах с официальным Лондоном приближает стороны к перспективам выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом заявил в интервью газете The Sunday Times министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс, выдержки из которого приводит агентство Reuters. На сайте еженедельника интервью на данный момент еще не опубликовано.
"Я думаю, что неуступчивость комиссии продвигает нас к тому, что сделки не будет", — цитирует агентство министра.
Кроме того, в своем интервью Фокс расценил шансы на Brexit без сделки с Брюсселем как 60% к 40%.
Лиам Фокс является последним представителем триумвирата министров, фактически правившего страной после референдума 2016 года о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС. Два других члена этого триумвирата — экс-глава МИД Борис Джонсон и бывший министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис — подали в первую неделю июля в отставку, посчитав утвержденный кабинетом министров план выстраивания отношений с ЕС после Brexit слишком большой уступкой Брюсселю, которая находится в противоречии с волей большинства британцев на вышеупомянутом референдуме.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.