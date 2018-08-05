Абхазия сообщила о снижении доли помощи России в бюджете

За пять лет доля финансовой помощи Абхазии со стороны России снизилась с 75% до 50%, заявил министр экономики республики Адгур Ардзинба. Этого удалось добиться за счёт роста доходной части бюджета.

Министр напомнил, что в 2015 году президент Абхазии Рауль Хаджимба распорядился повысить собственные доходы бюджета государства.

«Уже к 2016 году рост собственной доходной части государственного бюджета увеличился почти в два раза», — отметил Ардзинба.

По его словам, такой результат был достигнут благодаря повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, а также обновлению налогооблагаемой базы и сферы налоговых правоотношений.

Он подчеркнул, что перед республикой стоит цель добиться «приемлемого уровня самофинансирования», передаёт РИА Новости

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