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Абхазия сообщила о снижении доли помощи России в бюджете
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Абхазия сообщила о снижении доли помощи России в бюджете 

News.ru 6 часов назад
Фото: mineconom-ra.org
За пять лет доля финансовой помощи Абхазии со стороны России снизилась с 75% до 50%, заявил министр экономики республики Адгур Ардзинба. Этого удалось добиться за счёт роста доходной части бюджета.
Министр напомнил, что в 2015 году президент Абхазии Рауль Хаджимба распорядился повысить собственные доходы бюджета государства.
«Уже к 2016 году рост собственной доходной части государственного бюджета увеличился почти в два раза», — отметил Ардзинба.
По его словам, такой результат был достигнут благодаря повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, а также обновлению налогооблагаемой базы и сферы налоговых правоотношений.
Он подчеркнул, что перед республикой стоит цель добиться «приемлемого уровня самофинансирования», передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Национальный банк Белоруссии заявил о необходимости начала процесса по переходу на использование преимущественно национальной валюты.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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