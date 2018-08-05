«Россия возобновила собственное производство»

Санкции, введенные западными странами в отношении России, парадоксальным образом укрепили российскую экономику — страна возобновила собственное производство и начала развивать наиболее стратегически важные отрасли. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Евгений Филиндаш. Аналитики отмечают, что в рамках санкционной политики в России возродились целые сектора промышленного и сельскохозяйственного производства.

Бывший депутат Верховной рады Евгений Филиндаш заявил, что санкции, введенные западными странами в отношении России, парадоксальным образом укрепили российскую экономику, передает ФАН. По словам экс-парламентария, введение ограничительных мер привело к эффекту, обратному задуманному — вместо регресса Россия показывает развитие.

В частности, он отметил, что антироссийские экономические ограничения привели к замещению импорта и развитию ряда секторов. Политик пояснил, что до введения антироссийских санкций доля импорта была очень значительна. После запрета на ввоз ряда видов товаров Россия, обладающая колоссальными ресурсами, возобновила собственное производство и начала развивать наиболее стратегически важные отрасли.

Бывший украинский парламентарий провел параллель с санкционными мерами, введенными Западом в отношении Югославии.

«Это же не маленькая Сербия, которую санкциями можно было реально задавить, а это гигантская Россия», — подчеркнул Филиндаш.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указал на разочарование Запада неэффективностью антироссийских санкций, передает RT.

«Сейчас в рамках санкционной политики мы наблюдаем, что в России возродились целые сектора промышленного и сельскохозяйственного производства, а некоторые фактически были созданы с нуля.

И это очень серьезный повод для размышления тем западным политикам, которые стремятся вводить все новые санкции. Они не дадут никакого положительного результата для их инициаторов и, конечно, не заставят Россию поменять свою позицию по тем или иным вопросам», — пояснил эксперт.

Аналитик добавил, что антироссийские санкции нанесли ущерб в первую очередь Украине, решившей разорвать с Россией связи и экономические цепочки, которые выстраивались на протяжении многих десятилетий.

«Результатом этого стала настоящая катастрофа для украинской экономики. Более того, те, как мне кажется, нездоровые идеи, которые мы иногда слышим от украинских государственных деятелей, типа предложения ввести уголовную ответственность за импорт российских товаров — они преступны прежде всего по отношению к украинскому народу. Потому что даже при том уровне политического конфликта, который существует сейчас, украинская экономика по-прежнему еще очень тесно связана с российской», — резюмировал специалист.

В заключение он заявил, что санкционный режим «недемократичен» и только представляет собой «попытку диктата и грубого вмешательства в дела суверенного государства».

«Это американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с «Северным потоком — 2». Американские санкции — это важный фактор», — сказал топ-менеджер украинской компании.

В конце прошлого месяца министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что новые санкции Евросоюза против шести российских компаний являются предупреждением для европейского бизнеса.

«Приветствую решение Совет ЕС ввести санкции против российских компаний, ответственных за строительство моста через Керченский пролив. Это важное предупреждение также для европейского бизнеса не идти по той же скользкой дорожке», — написал украинский дипломат в твиттере.

Чуть ранее украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что страна ведет переговоры с западными партнерами по санкциям против российских портов в Черном море.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал глава ведомства.

Также украинский министр отметил, что против России растет «санкционная волна». В частности, по его словам, расширение санкционного списка против российской стороны рассматривает конгресс США.

В середине июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не боится введения санкций Россией в отношении украинских физических и юридических лиц. Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник назвал слова украинского премьера бравадой и объяснил, почему киевские политики пострадают от российских санкционных мер, передает НСН.