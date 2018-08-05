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Молдавия предложила России начать отмену таможенных пошлин
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Додон предложил отменить России ввозные пошлины на ряд товаров 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон предоложил России отменить ввозные пошлины на 5-6 групп товаров.
«Нужно снять таможенные пошлины хотя бы по 5 — 6 группам товаров… Если мы добьемся снятия таможенных пошлин на 5 — 6 групп, к которым у нас наибольший интерес — это овощи, фрукты, консервы, винодельческая продукция, хотя бы на какой-то период, — объём экспорта (из Молдавии в Россию — RT) вырастет в несколько раз», — приводит ТАСС слова Додона.
Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Додон во время встречи с Путиным заявил, что Молдавия не собирается дружить с Западом против России.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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