Молдавия предложила России начать отмену таможенных пошлин

Додон предложил отменить России ввозные пошлины на ряд товаров

Президент Молдавии Игорь Додон предоложил России отменить ввозные пошлины на 5-6 групп товаров.

«Нужно снять таможенные пошлины хотя бы по 5 — 6 группам товаров… Если мы добьемся снятия таможенных пошлин на 5 — 6 групп, к которым у нас наибольший интерес — это овощи, фрукты, консервы, винодельческая продукция, хотя бы на какой-то период, — объём экспорта (из Молдавии в Россию — RT) вырастет в несколько раз», — приводит ТАСС слова Додона.

Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным

Ранее Додон во время встречи с Путиным заявил, что Молдавия не собирается дружить с Западом против России.