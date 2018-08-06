«Криптоалтын» в рамках ЕАЭС: мифы и реальность

В мае 2018 года Евразийская экономическая комиссия заявила о создании единой криптовалюты в рамках стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с рабочим названием «криптоалтын». Предполагается, что формирование общей цифровой валюты будет способствовать снижению транзакционных издержек при взаимной торговле и, соответственно, увеличению торгового оборота между странами. В рамках данного проекта будут сформированы единые правила регулирования общей криптовалюты для всех стран — членов ЕАЭС. Идею планируется реализовать до 2020 года.

Так ли всё просто в данном вопросе? Какие проблемы необходимо решить для того, чтобы «криптоалтын» не стал мифом?

«Криптоалтын» потребует гармонизации законодательств членов ЕАЭС

В настоящее время из пяти стран — членов ЕАЭС своё регулирование в области криптоэкономики установила лишь Белоруссия. В соответствии с Декретом «О развитии цифровой экономики» криптовалютой признаётся биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена. Председатель экспертного совета по экономике и предпринимательству при Государственной Думе Российской Федерации Алексей Мостовщиков указывает, что в данном нормативном акте устанавливается государственный порядок осуществления деятельности криптовалютными биржами, цифровыми платформами, регламентируются налоговые и инвестиционные льготы.

Что касается других стран, то в них регулирование криптоэкономики не установлено и только разрабатывается. В Российской Федерации криптовалюту хотят признать цифровым финансовым активом, имеющим правовой статус «иного имущества». В законопроекте «О цифровых финансовых активах» содержатся рамочные положения об ограничениях, связанных с оборотом цифровой валюты. Как отмечает в своём блоге доктор юридических наук, руководитель рабочей группы Государственной Думы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко , данный проект закона будет принят уже осенью.

В Армении был разработан законопроект «О цифровых технологиях», где криптовалюта по факту имеет статус электронного средства платежа. Казахстан и Киргизия также не определились со своей позицией: центральные банки данных стран периодически высказывают свои опасения относительно применения цифровых активов, и некоторые эксперты выступают за полный запрет их применения.

Представляется очевидным, что необходимо в срочном порядке гармонизировать складывающиеся подходы к регулированию в области криптоэкономики с целью установления унифицированного подхода к регламентации данной сферы в рамках ЕАЭС.

Нет единого финансового рынка — нет «криптоалтына»

Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 года заявляет амбициозные цели по формированию единого цифрового пространства. В условиях отсутствия «дорожной карты» по её реализации стоит отметить, что до сих пор не была достигнута основная задача создания Союза — формирование единого финансового рынка. В условиях реализации повестки необходимость гармонизации законодательства в области регулирования финансовых рынков стоит особенно остро.

До сих пор не разработаны мероприятия по свободному движению капитала, не осуществлён переход на равноправный доступ стран ЕАЭС на финансовый рынок, не устранён принцип резидентства на нём, устанавливающий возможность регистрации участников данной сферы исключительно в стране, где находится административный центр финансовой компании. И это не полный перечень направлений, которые необходимо реализовать до установления общей криптовалюты.

В условиях реализации повестки необходимость гармонизации законодательства в области регулирования финансовых рынков стоит особенно остро.

«Криптоалтын» требует качественной инфраструктуры

Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 года должна быть направлена в первую очередь не на формирование единого цифрового пространства, а на преодоление цифрового разрыва между странами — членами ЕАЭС, выражающегося в двух аспектах — в различиях уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры и степени вовлечённости граждан государств Союза в использование информационно-коммуникационных технологий. Отмечу, что удельный вес пользователей сети Интернет в общей численности населения в странах — членах ЕАЭС в 2016 году в России и Казахстане составляли 76 процентов, в то время как в Киргизии — 34 процента.

В целом идея создания «криптоалтына» на территории ЕАЭС весьма позитивна: её оборот действительно позволит увеличить уровень внутренней торговли в рамках реализации концепции «товар ЕАЭС». Однако на сегодняшний день эта идея выглядит утопичной.