Еврокомиссия продолжит поддержку европейских фермеров

Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже четыре года. Оно затрагивает мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты и молочную продукцию. До введения эмбарго Россия была вторым крупнейшим рынком сбыта агропродовольственной продукции Евросоюза. По данным ЕК по итогам мая текущего года, она занимает четвертую позицию, а ранее опускалась и до пятой.

"Еврокомиссия играет и продолжит играть свою роль в поддержке европейских фермеров. Определенные сектора в некоторых странах ЕС ощутили на себе более серьезное влияние российского решения. Поэтому в дополнение к имеющимся инструментам в рамках (программы поддержки сектора из бюджета ЕС под названием — ред.) Общей сельскохозяйственной политики, ЕК развернула комплекс мер поддержки для смягчения влияния эмбарго и для улучшения экспорта агропродовольственной продукции ЕС на новые рынки", — сказал собеседник агентства.

ЕС выделил за несколько лет европейским фермерам, пострадавшим от российского продовольственного эмбарго, более 1,5 миллиарда евро поддержки посредством ряда специальных мер, сообщал в сентябре прошлого года еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган

Несмотря на трудности, вызванные этим эмбарго, агропродовольственный сектор Евросоюза оказался устойчивым, отметил источник. "В большинстве регионов большинство затронутых секторов смогли найти альтернативные рынки как внутри ЕС, так и за его пределами", — сказал он.

Еврокомиссия считает, что российский запрет не оправдан, поскольку носит ответный характер. Запрет этот вреден и для населения РФ, ее экономики, сказал собеседник агентства.

"Еврокомиссия занимается этим вопросом с РФ с целью вновь открыть российский рынок для (запрещенных эмбарго — ред.) сельскохозяйственных и продовольственных товаров ЕС", — заключил он.

Согласно материалам Еврокомиссии, годовой экспорт агропродовольственной продукции Евросоюза в Россию в стоимостном выражении упал примерно с 11,8 миллиарда евро в 2013 году до 9,1 миллиарда евро в 2014 году и до 5,6 миллиарда евро в 2015 году. Показатель за 2016 год остался на сопоставимом уровне, что и в 2015 году, а по итогам 2017 год он поднялся до примерно 6,5 миллиарда евро.

В целом же годовой экспорт агропродовольственной продукции ЕС в стоимостном выражении в третьи страны с момента введения российского эмбарго рос, достигнув рекордных 138 миллиардов евро в 2017 году. Лишь фрукты, мясо птицы и сухое молоко — продукты, попавшие под российское эмбарго, показали в 2017 году меньшие размеры стоимости экспорта, чем в 2013 году — то есть до эмбарго, говорится в материалах.