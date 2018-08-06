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Китай отказался покупать нефть у США
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Дошли до нефти: Китай отказался покупать углеводороды у США 

Вести Экономика 10 часов назад
Фото: Reuters
Торговые трения США и Китая охватывают все большее количество секторов экономики и все больше наименований товаров. Очередь дошла и до нефти.
Пекин принял решение отказаться от закупки нефти у США, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в одной из крупнейших нефтяных компаний Китая — Sinopec. Она отказалась от планов импортировать по 300 тыс. баррелей в месяц до конца этого года. Соответствующие заказы на нефть из США уже не размещаются.
Не остались в стороне и другие китайские нефтегазовые компании. Впрочем, если верить источникам Reuters, это централизованное решение и принято оно в связи с тем, что торговые переговоры зашли в тупик.
Другое информагентство — Bloomberg — утверждает, что Китай при этом не собирается сокращать закупки нефти у Ирана. Сегодня, напомним, вступает в силу первая часть санкций США против этой страны. Она включает в себя запрет на операции с долларами, покупку золота, а также комплектующих для авиационной и автомобильной техники.
Вторая часть, которая коснется иранской нефти, вступит в силу в начале ноября.
Впрочем, здесь ничего нового по большому счету нет. Китай во время действия предыдущих санкций также не прекращал закупать иранскую нефть, а лишь согласился не наращивать ее импорт.
В текущей ситуации, правда, все может несколько измениться. Поскольку США и Китай находятся в стадии "торговой войны", Пекин может увеличить импорт нефти из Ирана, но здесь все будет зависеть от дальнейших переговоров двух крупнейших экономик мира.
Впрочем, никакого просвета здесь пока не наблюдается. Главный советник Белого дома в конце прошлой недели предупредил Китай, чтобы тот не стал недооценивать решимость президента США Дональда Трампа в торговой битве между двумя крупнейшими экономиками мира на фоне угроз Пекина наложить ответные тарифы на сумму $60 млрд на товары из США, передает Reuters.
"Им лучше не недооценивать президента, — сказал Ларри Кадлоу в интервью Fox Business Network. — Он будет жестким".
Китай ранее заявил, что он готов ввести дополнительные тарифы на 5207 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, от сжиженного природного газа до некоторых самолетов.
Если же говорить непосредственно о рынке нефти, то здесь пока никаких серьезных потрясений нет. Баррель североморской смеси торгуется в районе $73,5.
Какой-то особой реакции на происходящие в последнее время события мы не наблюдаем. Судя по всему, трейдеры уже заложили основные события в цены, и драйвером для нового движения пока нет.
Впрочем, август отмечается низкой ликвидностью на рынках, поэтому есть вероятность достаточно сильного движения в краткосрочной перспективе.
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